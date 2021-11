Mariah Carey llevará su vida al cine

Lleva horas contestando preguntas, pero su sonrisa perfecta roba cámara. Mariah Carey está sentada junto a tres perritos que van y vienen. Y al fondo del salón se ve su árbol de Navidad decorado con luces blancas y unas botas doradas sobre el marco de la chimenea que nos recuerdan que entramos a su época favorita del año.

Desde 1994, Mariah Carey se ha vuelto la reina de la Navidad gracias a la canción All Iwant for Christmas is you, una canción que por sí sola ha vendido más de 16 millones de copias y cada año reaparece en los primeros lugares de las listas de popularidad.

“Y le estoy muy agradecida”, dice la intérprete como para aclarar que no existe hartazgo en el fenómeno que se volvió este tema, uno de los primeros que compuso en los inicios de su carrera.

“Nunca olvidaré estar en ese pequeño cuarto, con un teclado chiquito jugando para escribir letras. Luego fui con Walter Afanasieff –coautor del tema–. No sé cómo explicarlo, simplemente fue el momento. Al principio dudé: ‘¿Por qué hago una canción de Navidad? Es demasiado pronto en mi vida y mi carrera’. Pero estoy agradecida de que lo hice porque vino de un lugar muy puro. Y cuando algo viene de un lugar tan puro, o simplemente por pura diversión, pasa. No hay magia o fórmula secreta, simplemente es lo que es”, dice.

Aunque Mariah Carey se ha vuelto sinónimo de felicidad en estas fiestas decembrinas, la diva del pop no tiene las mejores memorias de la época cuando era niña. “Los recuerdos de mi infancia en Navidad son un poco agridulces porque tuve una familia un poco disfuncional y no siempre fue divertido. Pero siempre deseaba que fueran alegres y me mostraba optimista a ello”, afirma.

Su pasión por al árbol de Navidad, los adornos y la ilusión festiva viene de su madre, quien era la encargada de realizar los preparativos en casa. “Ella hacía un mulled wine (una bebida tradicional) con vino y fruta mientras sus amigos cantaban villancicos. Todo en un muy pequeño y humilde lugar para vivir. Eso hacía especial ese momento del año”.

Pero ahora Mariah está a cargo de la celebración y por eso cada año trata de hacer lo mejor “para mis hijos, para mis amigos y también, egoístamente, para mí. Suelo decirle a otros que me gusta tomar un momento y silenciosamente disfruto sentir el espíritu de la Navidad”.

Y también lo hace para sus fans, que año con año esperan un mensaje, una canción o un proyecto nuevo que nos recuerde que Mariah Carey es la reina de la Navidad. Este año el regalo es el especial Mariah’s Christmas: The Magic Continues que estrena el viernes 3 de diciembre en Apple Tv+, su segunda colaboración con la plataforma de streaming.

“En el especial de este año podemos esperar una nueva canción llamada Fall in love at Christmas en colaboración con Khalid, a quien amo, y Krik Franklin, que es joven pero ya es una leyenda. Es una canción de amor, con algo de góspel que ofrece un momento espiritual. Es algo diferente a lo que he hecho y estoy feliz de interpretarla en el especial”.

Contará su historia en cine

El año pasado, la cantante presentó al mundo sus memorias en The meaning of Mariah Carey, un libro donde narró su dura infancia, la explotación que vivió por parte de su familia cuando empezó a tener éxito en la música y algunos turbios y duros romances.

“Es algo que me llevó casi tres años de mi vida escribir. Y colaboré con alguien muy diferente a mí, la brillante y talentosa escritora Michaela Angela Davis; pusimos mucho en este proyecto”.

Ahora la intérprete de Fantasy y Without you se encuentra trabajando con el director Lee Daniels –dos veces nominado al Oscar con su película Precious– para llevar su historia al cine.

“Estamos trabajando en la adaptación de la película. Hay muchas grandes decisiones que debemos tomar porque es algo que realmente me importa. Muchas personas ya no están cuando se cuentan sus historias, por eso hablé con mi amigo Lee para hacer el proyecto porque es algo importante para mí, no se trata de una cosa sobre la Navidad, es mi vida. Así que eso es lo próximo y estoy emocionada”.