María Perroni volverá al teatro tras conquistar al público con Rayo en Vencer la Ausencia

Cuando se está sola sin los padres, “no es un delito o crimen pedir ayuda para que te cuiden, no hay que negarse a otra oportunidad de estar en familia”, declaró la actriz María Perroni, quien encarna a Rayo en la telenovela Vencer la ausencia, que se transmite por Las Estrellas.

De lo anterior habló la adolescente en entrevista en torno a lo que está viviendo su personaje en la novela de la saga de Rosy Ocampo. “Rayito está sintiendo una gran angustia, porque al morir su mamá Margarita (Mariana Garza, su madre en la vida real), están a punto de cacharla que vive sola y que ya ni a la escuela va. Ella anda escondiéndose para que nadie se entere y tiene mucho miedo que las amigas de su mamá la lleven a una casa hogar. Y está muy sacada de onda y con ansias de que en vida, su mamá le hubiera dicho la verdad de su papá, con quien debería estar ahorita”, ahondó.

María Perroni está consciente que en la vida real muchas adolescentes están viviendo la falta de padres y hay parientes que no quieren hacerse cargo de ellos. “A través de Rayo me he dado cuenta que eso pasa muy seguido. Mi papel ahora es muy fuerte, si yo tuviera a Rayito enfrente le diría ‘no estás sola y sabemos que hay alguna persona a tu lado, que está dispuesta ayudarte, no sientas que eres una carga, pide ayuda, no es un crimen querer ser escuchada o apapachada’".

Sobre el de haber trabajado al lado de su mamá, Mariana Garza, dijo que la pasó muy bien y a gusto, en esta su segunda telenovela, la primera como estelar, además de que juntas ya han hecho varias obras de teatro.

“Desde que hicimos el Zoom con el director de escena Benjamín Caan y la productora Rosy Ocampo, por alguna razón, mi mamá creía que por ser menor de edad, querían que ella estuviera a mi lado, pero la realidad era que la querían a ella también para el personaje de mi mamá en la historia. Entonces ha sido muy agradable trabajar a su lado y ella sólo aparece en mis recuerdos en época actual, ya no está a mi lado luego de morir en un accidente en la carretera”.

Adelantó María que “sí tendré en esta historia como Rayo, mi fiesta de XV años, que en mi vida real, yo los cumpliré en el 2023 y como soy muy amiguera, de entrada tendré muchos invitados. Pero es un tema que en estos momentos no quiero preocuparme por los preparativos”.

REGRESA AL TEATRO MÚSICAL

Al estar en la recta final de las grabaciones de Vencer la ausencia, informó que volverá a actuar en teatro. “Al concluir mi participación en la novela, me daré un breve descanso y comenzaré a ensayar nueva obra”.

Recordó que para entrar a Vencer la ausencia, “tuve que dejar la obra Sola en la oscuridad, donde alternaba con el papel de Gloria con Nina Rubín. Hice más de 60 funciones porque justo tuve que salir de la obra para estar en la televisión, pero el teatro es lo que llama a mi corazón, de hecho, ya me urge hacer una obra.

“En cuanto a la televisión, he aprendido muchas cosas. Han sido llamados de muchas escenas, toda la semana, llamados bastante pesados y ya sé utilizar las herramientas como el apuntador, aprenderse los textos rápidamente a diferencia del proceso en teatro que te lleva meses de ensayos. Mi experiencia ha sido muy padre, he podido absorber mucho para formarme en mi actuación y qué es lo que quiero transmitir a la audiencia”.