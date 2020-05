Marco de la O, un líder sindical corrupto en serie R

Marco de la O, confiesa que Fidel su nuevo personaje de comedia en la serie R, que protagoniza Mauricio Ochmann, es un líder sindical que sólo espera que su mejor amigo, Franciso Barrón, cuelgue los tenis para quedarse con su esposa.

“Acepté el personaje porque me pareció un ser de la vida real, con muchos matices, ni es blanco, ni es oscuro, simplemente humano y sin escrúpulos que pasa por encima de quien tenga que pasar para sentirse bien aun a costa de la infelicidad de quien considera su amigo”, detalla.

Durante la conversación con El Sol de México, Marco dijo que contó con la dirección de Rodrigo Ugalde y Mauricio Cruz en los nueve episodios que interviene de los 10 de la trama:

“Es una comedia negra que ha generado un producto de buena calidad y en la que nos venimos a encontrar Mauricio Ochmann -anteriormente El Chema y yo El Chapo Guzmán ficticio- en esta nueva historia donde no hay un solo protagonista o un solo villano, somos varios”.

De la O afirma que: “Fidel en nada se parece a mí. Sin embargo tomemos en cuenta que R, presenta personajes humanos, personajes con una variedad de sentimientos infinitos que bien son de la vida real. Yo no haría lo mismo en la vida real a mis amigos, no soy así, aunque mis caracterizaciones ficticias tienen mi sello, mis vivencias, mis experiencias como hijo, esposo y papá”.

La trama de R se basa en la historia de dos hombres con nombres iguales aunque apellidos diferentes: Francisco Barrón (Mauricio Ochmann) y Francisco Barón (Andrés Almeida), que por confusión de la letra r, al primero se le diagnostica una enfermedad terminal. Esto a la larga traerá una serie de conflictos.

Y añade De la O: “la recomiendo porque es una historia de humor negro, bien hecha, se la van a pasar con momentos de drama, de diversión, de risa y lo más importante es que está hecho por mexicanos inteligentemente bien y detalla”.

CUATRO AÑOS SIN DESCANSO

El entrevistado dice que a cuatro años de trabajar ininterrumpidamente es ahora que se está tomando meses de descanso debido a la pandemia Covid-19, ya que “me quedé a la mitad de la grabación de una nueva serie para Telemundo a estrenarse en Netflix, la cual retomaré las primeras semanas de junio.

“Todas mis horas las dedico a ejercer mi paternidad, a lado de mi esposa y mi mamá María de Jesús; cuidamos a Zoe, de cinco meses y Florencia de cuatro años. Me pongo a atenderlas, darles de comer y jugar con ellas. Por algo pasan, las cosas, lo bueno que estoy viendo su crecimiento desde muy chiquita a Zoe. Ahorita me toca hacer de todo. Está padre ser padre y lo disfruto”.

PIENSA EN LOS DESEMPLEADOS

Marco de la O como todo artista joven de México, sí le preocupa la gente que tiene empleo sin base o eventual, que es el caso de todo actor, actriz, cantante, bailarín.

“Yo como actor amo a la gente, al público que ha visto mi trabajo por medio de la televisión, el cine o en las plataformas digitales. En ellos pienso actualmente”.

Y agrega: “el aprendizaje que me está dejando la pandemia es la tolerancia, paciencia, el ver a nuestro Planeta, que se ha recuperado de ciertas cicatrices y estamos tomando conciencia que a la naturaleza hay que darle un poco de aire”.

Quien encarnara a El Chapo Guzmán, sí está pendiente de su reacción ante los hechos de la cuarentena, “Me pongo a pensar en la gente que no tiene que comer, no tiene un trabajo, un momento de tranquilidad. Me pone nervioso, como el futuro del país me pone en la incertidumbre, que va a pasar con toda esa gente, conmigo, no sabemos y debemos confiar en Dios y tener fe”.

Así con el calor a tope en Cocoyoc, Morelos, Marco de la O, ha lado de sus dos hijas, su esposa y su señora madre María de Jesús, se disponen a servir en su mesa los alimentos para degustar la hora de la comida. Y mientras, no se pierdan los 10 episodios de la serie de comedia negra R.