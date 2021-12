Manuel Turizo para un año para atender su salud mental

Manuel Turizo tiene algo claro: cuando de música se trata, nadie decide por él. El colombiano se ha vuelto uno de los referentes urbanos más destacados de la escena latina desde su debut en 2016 con Baila conmigo. Sus más de 18.7 millones de escuchas al mes en Spotify lo avalan.

Cuando inició el confinamiento dejó de hacer música por un año para enfocarse a cuidar aspectos personales y emocionales: “Imagínate lo que es eso”, dice a El Sol de México.

“No conozco a algún artista en este momento que se pierda un año de la música. Pero de la pandemia aprendí a llevarme las cosas con más calma, a disfrutar más, porque, como a todo el mundo, me dio ansiedad, pero gracias a Dios se pudo solucionar”, confiesa.

A Turizo no le importó lo que otros decían, priorizó su salud mental y emocional como mejor le pareció. “Afrontar la ansiedad es volver a pisar tierra y dejar de pensar en tantas ambiciones y sueños. La ansiedad te la creas con todas las cosas que quieres conseguir, pensando tanto en eso. Pero hay cosas importantes como estar contigo mismo, con tu familia, sentirte tranquilo con todo el mundo. Es disfrutar la vida simple y dejar de pensar en tanta cosa. Mientras uno esté bien, podrás hacer las cosas que quieras”.

Toda esa reflexión dio como resultado un artista más fuerte, uno que confía en su música y su talento y que es capaz de hacer frente a su disquera cuando esta no está de acuerdo con el rumbo que él quiere tomar.

“Me ha tocado pelear mucho, ir de frente con canciones que no quieren apoyar. Pero no me importa, yo les digo: ‘Esto es lo que quiero. ¿Tú eres el cantante? No. ¿Tú eres el que se mete al estudio? ¿El que va a dar las entrevistas? No. Entonces, cuando tú hagas la música y seas el artista haces lo que quieras’. Pero el nombre es mío: Manuel Turizo, incluso es mi nombre de nacimiento, así es que yo quiero ser Manuel y no otra persona”.

Y eso se logra cuando uno deja de pensar en números, dice el cantante. “Porque no todo puede ser por dinero y números. Si yo saco una canción y me gusta más que otra que tiene un perfil más comercial, a mí no me importa y la saco porque es la que me gusta. Lograr esto depende de la personalidad que tienes, ¿eres platero o un apasionado a lo que haces?”, cuestiona.

Manuel Turizo habla como el experto que es. Nadie se imaginaría que detrás de esa mente ágil con un look perfectamente definido hay un chico de 21 años. De esos, cinco los ha dedicado de lleno a la música, donde ha creado temas como La nota o Quiéreme mientras se pueda, que superan cientos de millones de reproducciones en Spotify.

“Yo tuve una bendición, porque la mayoría de los artistas tienen que trabajar y trabajar duro por el reconocimiento de su voz y rostro. Pero a mí me ubicó la gente desde la primera canción y siento que eso me ayudó para pegar la segunda, la tercera y de ahí en adelante desarrollar mi carrera como lo he hecho”.

Ahora el cantante está próximo a lanzar su tercer disco de estudio, 2000, una especie de homenaje al año en que nació. De este material presentó Te olvido como su primer sencillo, que en cuestión de semanas se volvió su tercera canción más escuchada en estos momentos con 15 millones de reproducciones.

“La hice durante la cuarentena. Yo quería hacer una canción así como ustedes las llaman, ‘llegadora’, siempre intento hacerlas así. Estaba encerrado en casa, en mi cuarto, puse la pista y pensé en eso, el despecho, y me dejé ir porque la música y los sonidos a veces son los que te hablan”.

Que hiciera una canción así de emocional no significa que Manuel Turizo pase por un momento de despecho como lo que canta, aclara: “La gente cree que uno siempre escribe de cosas personales, que los problemas de uno los vuelve música. Pero no, yo estoy enamorado, feliz. Mi novia está allá abajo esperándome, así que despechado no estoy”, bromea. “Simplemente mi pasión es hacer música, es mi pasatiempo y si yo quiero escribir de algo lo hago”.

El 2022 será especial para Manuel Turizo porque además de lanzar su disco 2000 también retomará los conciertos con una gira mundial que tiene prevista una visita a México.