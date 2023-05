Manuel José se presenta en tierras potosinas

Después de varios años de no presentarse en tierras potosinas, Manuel José regresa a San Luis Potosí para presentarse en la Cineteca Alameda este viernes 12 de mayo a partir de las 21:00 horas, donde estará interpretando temas que hizo famosos al príncipe de la canción, José José y temas inéditos interpretados por el colombiano.

En su visita a la capital potosina, Manuel José platicó con El Sol de San Luis respecto a su presentación de este fin de semana “estamos muy contentos y agradecidos de esta oportunidad de estar acá, es emocionante y emotivo que uno deje huellas positivas tan lejanas de donde uno es y que te reciben como propio y que valoran tu trabajo.”

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El cariño de los potosinos ya fue recibido por el intérprete ya que “recién llegamos la gente me reconocía, me saludaba, me pedían una foto, entonces veo que ha valido la pena todo este tiempo y que esta situación de la pandemia, no causó que la huella de Manuel José se borrara en San Luis Potosí.”

“Desde la primera vez les dije, vamos a regresar pronto, y ese pronto se tardó tres años para volver, pero aquí estamos, no hay plazo que no se cumpla, y ahorita es mucho más grande este concierto pues venimos con un acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, que mejor para poder celebrar este pasado 10 de mayo” comentó.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

San Luis Potosí es uno de los primeros puntos que toca en esta gira internacional que realiza e colombiano pues “esta inició el fin de semana pasado, que ya me trae un poquito agotado pero anímicamente el espíritu está ahí, venimos a presentarnos en varias ciudades de México, para después viajar a Colombia y a España.”

Pero esto apenas es el inicio para Manuel José, que ya prepara un nuevo disco que estará viendo la luz pública en los próximos meses “estamos en medio de las grabaciones de nuestro tercer disco que es lo que viene en este próximo semestre y estar presentando para después del mes de julio nuestras nuevas canciones” finalizó.

Sin duda alguna la noche de este viernes tendrá una atmosfera mágica en la casa del cine en San Luis Potosí, recordando temas del príncipe de la canción, con acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de esta ciudad.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis