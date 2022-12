Macarena Achaga protagoniza serie basada en novela de Vargas Llosa

Ella va contra corriente, sin importar la opinión de los demás, no es conformista y en cada momento explora su lado aventurero; así es Lily, para muchos, conocida como “la niña mala”, por no acatar el comportamiento que una señorita debería de tener, según lo estipulado por las generaciones pasadas.

Esa niña, que se convierte en mujer poco a poco, mantiene siempre una visión de lucha, de defensa de sus derechos, incluso inspira a aquellos que se encuentran atrapados en la rutina del día a día, como es Ricardo, un hombre sumamente previsible, “el niño bueno” de esta historia.

A 16 años de la publicación de la novela, ViX+ apostó por desarrollar una historia original de Mario Vargas Llosa titulada Travesuras de la niña mala en la que retrata la vida de dos personajes que se entrelazan en el transcurso de 40 años.

“Esta serie retrata un ser humano, una mujer que se desplaza por distintos momentos históricos. Ella nos enseña que realmente es importante entender que la figura femenina y los alcances que puede tener tienen que ser equitativos, ecuánimes para todos.

“Van a encontrar un personaje interesante, tiene sueños, pasiones, sentimientos muy humanos y la responsabilidad es cómo los encaminamos y qué dirección les damos. La audiencia encontrará un personaje satisfactorio que apoya el mensaje de tener un mejor desarrollo entre todos como hermanos, hombres y mujeres”, afirmó en entrevista el director de la serie Pavel Vázquez.

La historia es protagonizada por Juan Pablo Di Pace y Macarena Achaga; ella dijo sentirse identificada con la personalidad de Lily, quien después adquiere diferentes nombres, entre ellos Arlette.

“Sentí un poco de miedo al principio porque es un gran desafío trabajar con un personaje que está en el imaginario de la gente y realmente me quedé con un sabor de boca muy grato, con muchas enseñanzas. Uno mismo tiene que confiar en su trabajo, un poco fue cerrar los ojos y confiar que hay un escritor, un director y un equipo atrás que hace que todo se luzca.

“Respecto a ‘la niña mala’, creo que visualmente es como si hubiera hecho una torre de cartas y la niña agarra la primera carta que sostiene la torre y se viene abajo, así que empieza a construir todo de nuevo y me parece un acto de valentía inmenso porque cuántas veces no queremos cambiar la vida que tenemos, cambiar algo que no nos gusta o que no funciona ya sea una relación, una amistad, un contacto con tu familia, el trabajo y no nos animamos a hacerlo. Va a generar mucho debate”, expresó la actriz de 30 años.

La originaria de Mar de Plata, Argentina lamentó que los problemas a los que se enfrenta su personaje son muy similares a los que muchas mujeres tienen hoy en día.

“Me da un poco de angustia ver que los problemas que enfrentaron las mujeres en la década de los 60 siguen existiendo, por ejemplo, la discriminación, el tema de los trabajos que pueden tener, los sueldos que tienen haciendo los mismos trabajos que los hombres, hoy siguen siendo parte de una lucha de todos los días y lo digo como mujer, no como feminista.

“Me entristece que sigamos teniendo algunas luchas, creo que ya tendrían que estar resueltas, desde antes ya es hora que queden en el pasado, pero por otro lado me ilusiona contar la historia de una mujer que estaba tan adelantada a su época y tenía una perspectiva de vida totalmente diferente a lo convencional, en eso me identifico, muchas veces veo la vida de una manera no tradicional y en algún momento me dijeron ‘estás loca’ y ahora ya no me parece una locura, es bonito tener la posibilidad de contar la historia de un personaje que tuvo esas vivencias”, aseguró.

Las grabaciones se llevaron a cabo entre París, Londres y México, algunos escenarios en interiores se recrearon en la capital simulando ser Perú o Tokio.

Travesuras de la niña mala está dirigida también por Alejandro Bazzano y está disponble en la plataforma ViX+.