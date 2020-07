Luis Alberto Fernández es apadrinado por Fato

A cinco años de estar picando piedra el cantante y compositor Luis Alberto Fernández, le llega su garbanzo de a libra, con un tema producido por Fato, tanto en la versión audio como en el videoclip: Por si te hace falta algo en la cama que logró más de cinco millones de vistas en igual número de semanas.

En entrevista telefónica desde Miami, Luis Alberto confía que al ponerse en manos del cantautor mexicano Fato, sabía que el éxito le llegaría, tras el antecedente con Pepe Aguilar, quien le grabó los temas Directo al corazón y Por mujeres como tú.

“Estamos muy agradecidos, tengo un sentimiento inmenso, es una canción de mi autoría que produjo Fato, quien es uno de los compositores emblemáticos de la música regional mexicana. Estoy feliz, alegre, emocionado, nervioso y en la antesala de lanzar en físico mi álbum homónimo con 12 temas, entre estos, algunos de Fato, creados y dirigidos por él, así como inéditas mías y de Nancy Castro”.

El artista originario de Cuba y radicado en Miami, ha querido por el tono de su voz, interpretar la música regional mexicana, inspirado en tres figuras estandartes de México: Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez y Javier Solís.

Por si te hace falta algo en la cama, abundó, tiene una temática inédita: “Me inspiré en los momentos del inicio de la pandemia, me llega esta historia de ficción, en donde hay dos parejas con sus respectivas chicas, una de ellas es amante del chico de su amiga, entonces la chica le pide a su pareja más pasión y tiempo a su amante. Y él le dice que está comprometido y que ella está comprometida y que no le puede exigir más de lo que le da y si necesita a alguien más en la cama que lo busque en un tercero. Cuando el infiel es el hombre no pasa nada y cuando lo hace la mujer sí es señalada y juzgada severamente y en esta letra pongo que si la mujer quiere tener tres parejas, pues que lo haga”.

Recuerda Luis Alberto Fernández que “Fato fue quien me buscó y acepté, por eso el videoclip se hizo en Italia, Roma y Venecia, ya que él se encontraba en Europa. Para mí fue una gran experiencia, pues Fato es el creador del sonido mariachi alternativo. Trabajar con un productor como Fato, fue algo extraordinario, él escuchándome y dirigiéndome para llevar las emociones y plasmar el sentimiento que se busca colocar, fue un premio para mí”, reconoció.