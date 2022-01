Liva logra hacer empatía con público mexicano

Cuatro años le costó al cantautor español Leiva conquistar al público mexicano, el concierto que ofrecerá el 12 de mayo en el Teatro Metropólitan acaba de colgar el cartel de localidades agotadas.

Leiva quien decidió radicar en México y pasó las fiestas de fin de año en Puerto Vallarta, lanza desde aquí su disco Cuando te muerdes el labio, una propuesta en la que lo acompañan varias mujeres, entre ellas Natalia Lafourcade con quien interpreta Diazepam; y la guatemalteca Gaby Moreno, con quien canta Con el pañuelo en los ojos.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Implícita y explícitamente es un disco de empoderamiento, es un disco feminista, todo el espacio lo tienen ellas. La cosa es que la producción realizada por Adan Jodorowsky no se concibió como un alegato de estrategia, es un álbum que fluyó de manera orgánica, así me di cuenta que socialmente 20 años atrás había el mismo número de mujeres haciendo música y el mismo número trabajando en la música”.

Leiva, que también presentará su gira por España, comparte que las colaboraciones que se incluyen en el disco es “en el fondo un capricho, como fan hacia ellas y un acercamiento a un montón de artistas que admiro mucho”.

El cantante, que ya tiene una carrera afianzada en su país, donde logró vendir 25 mil boletos en dos días para sus presentaciones en Madrid, sabe que en México su paso apenas empieza.

“En México toco para convencer, a mí me gusta mucho venir a trabajar y sigo trabajando, para seguir conquistando y construyendo desde un lugar y sobre todo no perder la capacidad de asombro. Esto me lo brinda el público mexicano, quien sigue códigos: cuando escucha, escucha, cuando hay que cantar, canta; cuando pide algo lo hace muy educadamente. Los mexicanos son un público que te hace sentir muy bien”.

Dice Leiva: “siento que estoy empezando aquí. Llevo cuatro años yendo y viniendo a México. En el Metropólitan siempre fui espectador y nunca ni siquiera pensé tocar mi música en dicho escenario, ahora está sucediendo”.

Al rememorar su experiencia en el Vive Latino 2020, expresó que “actué sin mis músicos de España. Tuve que tocar solo y con mi guitarra. Era una situación adversa y pensé hacer el concierto en acústico. Era un escenario muy bueno, salí a tocar 60 minutos.

“Ese día el público mexicano me hizo sentir en casa, porque me aceptaron sólo a mí con mi guitarra. El mensaje de mis seguidores fue estamos contigo, con banda o sin banda. Esto para mí, siempre lo voy a llevar en el corazón. El Metropolitan es un reencuentro con mis seguidores, con mi gente y voy a dar un extra en dicho escenario”.

Celebridades Baja el telón para Meat Loaf

La pandemia le dejó realizar Cuando te muerdes el labio, producido por Adan Jodorowsky y otros amigos con Jay de la Cueva y El David Aguilar con los que ha formado una pandilla y generó un proyecto musical desde Chicago, Estados Unidos.

“Tuve un gran aprendizaje con mi reciente producción, ya no debo proyectarme en el futuro, sino vivir y estar en el hoy. Así que lo que me deja la pandemia es estar hoy y que el mañana no importa porque no existe”.

Del tema Diazepam, que interpreta con Natalia Lafourcade, explica que en su letra refleja ese momento de pánico que en algún momento experimenta la mayoría de la gente.

“Entonces me pareció que con el universo lindo, bonito y prolijo que tiene la voz de Natalia Lafourcade en el texto tan áspero de Diazepam y con el trenzado de voces sin que fuera un dueto, me pareció que mejora la prosa, fue la que escribí pensando en su voz es uno de los episodios más bonitos del álbum”.

A Ximena Sariñana, a quien considera su gran amiga, la conoce desde hace 15 años, cuando le dio alojamiento en España, “nos hicimos hermanos, yo ya estaba escribiendo música y colaboré en uno de sus discos”.

“Ximena es una de las personas importantes de mi vida fuera de lo profesional. Entonces al escribir Histéricos, pensé en ella para que la cantáramos. Ximena es una de las partes más importantes de mi álbum”.

Cuando te muerdes el labio, también cuenta con el tema A medio centímetro con Ely Guerra, Premio de consolación con Natalia Lacunza; Stranger things Zahara; Flecha, Elsa y Elmar; Peligrosamente dark, Silvana Estrada; Con el pañuelo en los ojos, Gaby Moreno; Blancos fáciles, Nina de Juan; Inertes, Tulsa; Llegará, Catalina García.