Lila Downs se desahoga con rancheras

Con La Sánchez, la cantautora oaxaqueña Lila Downs regresa al mercado discográfico y a los conciertos, ocho meses después del fallecimiento de su esposo y productor, el músico norteamericano Paul Cohen. El álbum, asegura en entrevista con El Sol de México, rinde un homenaje a la independencia femenina y la música norteña, además de ser un tributo a la memoria de su compañero de vida.

“Por una parte, como estoy anímicamente triste, he estado distante de lo que me ha dicho la gente. Sin embargo, por otro lado, he ido sanando conmigo misma, mi familia y los seres más cercanos a mí, con mi universo que es la música y quien la hace, mi equipo de trabajo. Pero es hasta ahora que el público ha vuelto a existir para mí; sanar sí que lleva su tiempo, porque uno es como un animalito herido. Es por eso que estoy contenta de estar de nuevo en contacto con todos los que me escuchan”, expresa sonriente.

En este nuevo material, que contiene canciones de su autoría, y de los compositores Luciano Luna, Leslie Lariam Orduño y Esmeralda Cantoral, Lila dio rienda suelta a la inquietud de hacer canciones que le surgió poco antes de la pandemia, cuando aún vivía su esposo, con quien había tenido algunas diferencias, como toda pareja, e incluso llegaron a pensar en separarse, pero al final pudieron encontrar la reconciliación, por lo que las composiciones hechas por ella, son en gran medida autobiográficas.

“Las canciones más fuertes sucedieron de esa posible separación, pero luego nos reconciliamos, algo que creo que fue muy lindo, pues ya nos quedó menos del año hasta que Paul se fue. Nosotros ya sabíamos que se iba, así que no fue una sorpresa, aunque la muerte siempre lo sorprende a uno. Lo que sí nos sorprendió a ambos es que nos lo dejó la vida más tiempo del que habían diagnosticado los médicos, entonces, después de este tiempo, pienso que todo lo que sucedió entre nosotros y la música, fue muy importante para la aceptación de la muerte de una manera distinta”, relató.

INDEPENDENCIA FEMENINA

Del sentido de independencia femenina que está presente en el concepto general de este nuevo álbum, comenta la compositora, es posible notarlo desde la sonoridad de las canciones, pues su esposo y ella pensaron en no trabajar juntos para éste, en la búsqueda de que cada uno siguiera sus propios proyectos. Sumado a esto, Dows comenta que ahora que es viuda ha podido corroborar “que aún existen muchos prejuicios en torno a la independencia y fuerza de las mujeres.

“Algo así ya había vivido cuando falleció mi papá, la gente de mi pueblo me dejó de hablar. Yo me preguntaba por qué, y era porque ya no había hombre. Parecen cosas no intencionadas, pero que vas descubriendo que sí lo son y que te marcan para siempre. Ahora es notorio también ese cambio de trato.

“Ya no soy una niña de 16 años, pero uno se siente vulnerable, así que pido respeto, que siempre ha sido lo más importante para mí en todos los sentidos. Creo que este mensaje también lo piden todas las mujeres, porque yo he hablado con varias de distintas generaciones que me dicen que tienen experiencias parecidas”, detalla la cantante, quien comenta que algunas de las canciones hablan de la separación, con una visión distinta, porque “hablan de tu identidad como mujer y tu fuerza”.

LA MÚSICA DEL NORTE, LA MÚSICA DE MÉXICO

Con rancheras, cumbias norteñas y corridos, La Sánchez, destaca en la carrera de Lila Downs como una innovación. Ella confesó que jamás había pensado que esta música llegara a tener el reconocimiento del que goza en este momento. Sin embargo, la cantante afirmó que estos géneros son también “la música de todo México, que sentimos como nuestra en el sur”, pues desde hace ya varas décadas la gente en Oaxaca la escucha en programas de radio y hasta hacen reñidos concursos de norteñas.

Downs, quien también es antropóloga, reconoce que hay una amplia diversidad de culturas en nuestro país que exigen su reconocimiento y entendimiento, que viven entre la tradición y la modernidad. “Definir lo que es México es complicado y cambiante, creo que en este país tenemos siempre la capacidad de reinventarnos. Entonces, por más que tengamos prejuicios, de que el machismo está en el norte y el indigenismo está en el sur, creo que si nos abrimos a la visión de que nos reconcebimos de distintas maneras y con soltura, con identidades que no impongan rigidez, podemos vivir mejor”, finaliza la artista, quien se presentará el próximo primero de noviembre en el Auditorio Nacional con invitados especiales, además de tener en puerta giras en México y Estados Unidos.