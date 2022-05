Lifetime entra a los melodramas con Amores que engañan

Basada en historias reales, como la de Karla, víctima de tráfico sexual en el episodio Sobreviviente, protagonizado por Leonardo Daniel, Mark Tacher y Sofía Sylwin, la serie Amores que engañan. Dramas de mujer, es la primera incursión de Lifetime en el melodrama latinoamericano.

Dirigida por Nicolás Di Blasi, la primera temporada llega a la pantalla este sábado a las 22:00 horas.

“No tuve la oportunidad de hablar directamente con Karla, tenemos información de primera mano de investigadores, escritores y gente de producción. De verdad, es una trama escalofriante, por el hecho de ser esta realidad en el 2022”, dijo Mark Tacher en presentación de la serie.

La serie abre con el capítulo Vientre en alquiler, protagonizado por Marjorie De Sousa y Carlos Ponce, quienes son la pareja perfecta y están en busca de un bebé, por lo que la sobrina de la protagonista presta su vientre para la gestación. “Aquí, la tercera en discordia es mi sobrina, quien en primera instancia quiere que yo cumpla mi sueño de ser mamá, pero algo sucede durante el embarazo que maquila acciones en contra mía y de mi marido”, narró Marjorie.

Otra de las historias que se transmitirán cada sábado en Lifetime, es Ayuda del más allá, en la que actúa Jorge Salinas, quien lamentó la creciente violencia hacia la mujer. “Es un problema que no sólo lo va a solucionar el gobierno, sino la sociedad, desde el seno de sus casas, para mí la mujer es superior al hombre Y no es loable que las mujeres estén bajo el yugo de su pareja, ni de nadie más”.

En esta serie que tiene un elenco estelar también actúa Lupita Ferrer la estrella venezolana radicada en Miami, en el capítulo El derecho a ser feliz en el que interpreta a una mujer maltratada por su esposo. “A diferencia de otros personajes que he hecho de villana, aquí he hecho lo contrario. Soy una esposa y madre de familia sometida. Sufro mucho a causa de mi marido que lo encarna Héctor Suárez Gomís. Les pido que no dejen de ver mi capítulo, muchas mujeres se van a identificar con mi historia”, confió.

Amores que engañan. Dramas de mujer, consta de 10 episodios, nueve en español y uno en portugués y cuenta con la participación de 65 actores, entre ellos, Gretell Valdez, Christian Vázquez, Ivonne Montero, Gabriel Porras, Omar Fierro, Ana Patricia Rojo, Sophia Abrahao y Duda Nagle. Se grabó en locaciones de Guadalajara, Jalisco, en México y en Miami, Florida.