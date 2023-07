Les enseña a convertir el dolor en risa: Sofía Niño de Rivera realiza docuserie con personas encarceladas

Quitar el estigma social que pueden experimentar los reclusos al salir de la cárcel es el objetivo de Sofía Niño de Rivera, quien a través del programa “Libre de reír” ofrece herramientas a distintas personas con el objetivo de que puedan rehacer su vida, evitando así volver a estar tras las rejas.

“Para mí es súper importante que quede claro que sí hay que cumplir la sentencia, si cometiste un delito y cualquier cosa que hayas hecho, pues vas para adentro y la cumples”, afirmó Rivera en entrevista con El Sol de México.

“Estos son centros de readaptación social entonces tú cumplirás tu sentencia y tienes que salir, la manera de ayudar es que ahí dentro aprendas cosas nuevas, aprendas a perdonarte, aprendas que afuera hay más esperanza, que si sales, tienes algo más que hacer, tienes la capacidad de ver la vida distinta, verte a ti como alguien distinto para que cuando salgas, no vuelvas a entrar”, agregó.

La comediante exploró dos cárceles de México y seleccionó a distintas personas de tres poblaciones distintas: hombres, mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+.

Su propósito en los cinco capítulos que dura Libre de reír es enseñarles a reírse de sus propias tragedias, convertir ese dolor que tienen en risa y, además de sanar ellos como persona, compartir un poco de risa hacia el público.

“Siempre enseñarles stand up a personas es difícil y más a personas que nunca lo han visto, la mayoría nunca había visto el stand up en vivo o nunca lo habían visto en otro tipo de plataformas, entonces es explicarles un tipo de comedia de cero, ¿qué es el stand up?, ¿por qué surgió?, ¿cuál es la diferencia entre el stand up y la comedia con la que probablemente están acostumbrados a ver?

“Ese fue un obstáculo bastante grande, el empezar de cero con personas que no sabían ni de qué les estaba hablando”, comentó la standupera.

La serie documental a la que también se integra como productora Saskia Niño de Rivera explorará las historias de algunos reos, desde su infancia, las decisiones que tomaron que los mantienen en el centro de reinserción social, el amor que extienden a amigos y familiares, así como los momentos de resiliencia que experimentan.

Esto no sólo sirvió de catarsis para los participantes, sino también para Sofía quien aseguró que, después de este proyecto, entendió el verdadero valor de la libertad.

“Para mí lo más importante del stand up y habérselos enseñado y yo aprender acerca de estar privado de la libertad es que todos los problemas los ves menos graves de lo que son, las personas privadas de la libertad están tan acostumbradas a repetir los mismos problemas que tienen, tanto que no están acostumbrados a verlos desde otro ángulo y eso es lo que les enseñé.

“Sin duda, sí me cambió como persona, como ser humano. Lo que más quiero con este proyecto es que las personas que lo vean les cambie algo, que empiecen a dialogar de todo, de la comedia, de las personas privadas de la libertad, de lo que les hizo sentir. Lo que sentí adentro ojalá se pueda transmitir”, compartió.

Libre de Reír es una producción de Jorge Bermúdez y Carla González Vargas bajo la dirección de Maite Alberdi. Se estrenará el 21 de julio a través de Prime Video.