Si donas a esta campaña podrías participar en la próxima cinta de DiCaprio y De Niro

Leonardo DiCaprio y Robert De Niro han iniciado una subasta benéfica por la crisis del coronavirus en la que los ganadores podrán acompañarlos y participar en el rodaje de "Killers of the Flower Moon", la próxima película de Martin Scorsese, y acudir a su estreno.

La iniciativa forma parte del reto "All In Challenge", comenzado por el empresario Michael Rubin, en el que varias celebridades subastan experiencias con el fin de recaudar donaciones para varias iniciativas solidarias que tratan de paliar los efectos que la pandemia está provocando entre los más vulnerables.

Algunos famosos también pueden donar al fondo, además de ofrecer su experiencia, como el caso de Ellen DeGeneres, quien ha entregado 1 millón de dólares y subasta la posibilidad de presentar junto a ella su programa de televisión, "The Ellen DeGeneres Show".

Una vez que se acepta el reto, se tiene que nominar a otra celebridad.

Además de DeGeneres, tanto De Niro como DiCaprio han invitado a Matthew McConaughey y Jamie Foxx.

McConaughey ya ha aceptado y subasta acudir a un partido de fútbol junto a él en la Universidad de Texas, además ha nominado a Jimmy Kimmel y Jonah Hill.

DiCaprio hizo su anuncio de la cadena de subastas en un video de Instagram en el que también aparece su compañero de reparto, Robert De Niro.

Ver esta publicación en Instagram We recently launched #AmericasFoodFund to help make sure every family in need gets access to food at this critical time. Our most vulnerable communities need our support now more than ever. That’s why we’re asking you to help us with the #AllinChallenge. If you’ve ever wondered what it’s like to be able to work with the great @martinscorsese_, Robert De Niro and myself, this is your chance. Robert and I are going to be starring in a new movie called Killers of the Flower Moon, directed by Martin Scorsese. We want to offer you a walk-on role, the opportunity to spend the day on the set with the three of us, and attend the premiere. To take part, please go to allinchallenge.com and donate whatever you can. 100% of your donation will go to @MealsonWheelsAmerica, @NoKidHungry and #AmericasFoodFund (@wckitchen & @feedingamerica) @officiallymcconaughey, @theellenshow and @iamjamiefoxx, will you go all in with us? Una publicación compartida de Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) el 15 Abr, 2020 a las 5:44 PDT

"Si alguna vez te has preguntado cómo es poder trabajar con el gran Martin Scorsese, Robert De Niro y conmigo, esta es tu oportunidad. Robert y yo protagonizaremos una película llamada 'Killers of the Flower Moon', dirigida por Martin Scorsese. Queremos ofrecerle un papel, la oportunidad de pasar el día en el estudio con nosotros tres y asistir al estreno", escribió el actor.

