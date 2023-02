La rebeldía tiene signo de pesos: RBD suma 6 fechas en su regreso al Foro Sol

Cuando abandonaron los escenarios hace 15 años, RBD partió con un “ticket con regreso”, que se da en grande este 2023; hace unas semanas, anunciaron una gira de reencuentro conformada por 43 conciertos en México, Estados Unidos y Brasil.

Este tour los llevó a sumar seis fechas en el Foro Sol de la Ciudad de México (30 de noviembre, 1, 2, 3, 16 y 17 de diciembre), convirtiéndose en el segundo artista con mayor cantidad de presentaciones en el escenario más grande de la capital, tan sólo por debajo de Grupo Firme, quienes mantienen el récord de siete shows (cinco el año pasado y dos más los próximos 10 y 11 de marzo).

“Ya lo ves desde otros ojos, nuevamente contentos de hacer historia, y gracias a toda la gente que está apoyando”, expresó Christopher Uckerman, a su paso por la alfombra rosa de los Tik Tok Awards. “No esperábamos nada, pero contentos con todo esto que está sucediendo”.

La agrupación conformada por Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Uckerman y Poncho Herrera (quien no estará presente en el reencuentro) se formó a raíz de la telenovela Rebelde (2004-2006) del productor Pedro Damián y se convirtieron en fenómeno en toda Latinoamérica.

Dado el éxito de su primer disco homónimo (2004), continuaron su carrera musical. A partir de su segundo disco, Nuestro amor, estuvieron en la mira de la crítica internacional, al ser nominados a su primer Grammy Latino como Mejor álbum vocal pop dúo o grupo.

¿Qué hay detrás de la música?

A lo largo de sus cinco años de carrera, crearon un repertorio compuesto por aproximadamente 70 temas, distribuidos en seis álbumes de estudio, de los cuales cuatro (Quiero poder, Te daría todo, Más tuyo que mío y Lágrimas perdidas) fueron compuestos por Dulce María.

Ustedes están haciendo del #SoyRebeldeTour algo muy especial y por eso... ¡Agregamos nuevas fechas!❤️ Preventa 26 de enero. Venta general 27 de enero ¡Nos vemos pronto! 🌟☮️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/tKQA74kX1T — RBD Oficial (@RBD_oficial) January 25, 2023

Christian Chávez está detrás de uno de sus mayores éxitos, Sálvame, el cual coescribió con Pedro Damián, Max DiCarlo y Beatriz Shantal. Con respecto a los temas que los lanzaron a la fama, Di Carlo, Armando Ávila y el mexicano Carlos Lara, estuvieron a cargo de Rebelde, Otro día que va y Un poco de tu amor.

Éste último también dio vida a los temas Dame y Celestial, y colaboró, junto con Karen Sokoloff, en Aún hay algo, Qué hay detrás y Tras de mí. Por su parte, Ávila compuso Ser o parecer, otro de los grandes favoritos de los fans.

800 mil boletos en 24 horas

Cuando se hizo el anuncio oficial de la gira, el pasado 19 de enero, únicamente se publicó una fecha para el Foro Sol, por lo que miles de fanáticos hicieron hasta lo imposible por conseguir un boleto; desde hacer filas en las taquillas del recinto, no sólo de México sino de otros estados como Guadalajara y Monterrey, hasta sacar una tarjeta de crédito de Citibanamex, el banco a cargo de la preventa, para acudir a este evento que muchos consideran histórico.

Sin embargo, la duda permanece, ya que hubo quienes sí consiguieron boleto, pero no se les haya permitido aún imprimirlo.

“Hasta la fecha tengo miedo porque aún no puedo imprimir los boletos y me da miedo que vaya a pasar algo como lo que pasó con Bad Bunny. La ventaja es que con tantas fechas que ya sacaron creo que es más complicado que suceda lo que pasó con Bad Bunny”, afirmó Jessica Vázquez, fanática de RBD, en entrevista con El Sol de México.





“La verdad es que sí me da un poco de miedo, pero a la vez me da algo de paz que ahora los códigos fueron personalizados en la preventa priority”, agregó Sandra Montero, futura asistente al show.

Los fans de la agrupación acudieron fieles al llamado de su reencuentro, y en tan sólo 24 horas agotaron las localidades de los 13 estadios y 21 arenas que habían anunciado inicialmente (el equivalente a 800 mil boletos vendidos).

Mariana Huerta, quien ha seguido a RBD desde que salió el melodrama, fue otra de las afortunadas, y logró adquirir cuatro boletos. “Los compré en la pre venta priority, esperé media hora en la fila virtual, aunque tuve que entrar a la segunda fecha que abrieron”.

La joven opinó que el éxito de esta banda se debe a que “no sólo era un grupo con canciones con las que nos podíamos identificar, el hecho de verlos en la novela y todo lo que pudieron desarrollar sus personalidades y personajes, y su estilo de vida hizo que nos conectáramos más con ellos”.

Para Alejandra Villeda, habitante de la Ciudad de México, el sueño de ver a RBD sigue siendo inalcanzable. Dispuesta a pagar hasta dos mil pesos por verlos, no ha tenido suerte en ninguna de las ventas de boletos, pero alberga esperanza para la preventa que se celebrará este jueves.

Anahí, Christian, Maite, Christopher y Dulce María llevarán a RBD a México, Estados Unidos y Brasil. l Foto: Cortesía Instagram @rbd_musica

“Todo empezó cuando me registré en diciembre en la plataforma. Me llegó muy tarde el correo de la preventa, llegó un día después. Ya no había boletos, se acabaron para la segunda y tercera fecha”, explicó.

“Mandé a un amigo para que se formara (en la fila virtual), y tampoco lo logró. Estábamos buscando lugar en una fecha de Estados Unidos, pero también está muy difícil la renovación de la visa, estamos viendo a ver si conseguimos boletos para las nuevas fechas de diciembre”.

Con más fechas en Ciudad de México, así como en Monterrey y Guadalajara, sumando en total 10 shows en la República hay muchos que ya pudieron conseguir un pase para ver al grupo, el cual también adelantó que lanzará música nueva próximamente.

Pero, eso sí, los verdaderos fans coinciden con la idea de que las nuevas generaciones les den oportunidad a los más grandes de conseguir un boleto, ya que ellos no vivieron de cerca el furor que causó el concepto a inicios de los 2000.

“Yo estoy a favor, la gente que no lo marcó RBD y que no era un puberto en esas fechas que les salió lo rebelde, que ni vaya, porque no sabe lo que marcó para la gente Rebelde”, dijo Jessica Vázquez.

“La verdad es que siento que si estaría bien (que se limiten los más jóvenes) porque a las nuevas generaciones sólo les gusta por la novedad de la serie que sacó Netflix”, completó Sandra Montero. Con información de Froylan Escobar Lara