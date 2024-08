La planchada tendrá su película a cargo del director de Km 31

El director Rigoberto Castañeda, famoso por su cinta “Kilómetro 31”, regresa al cine de terror con una historia basada en la leyenda de “La planchada”, la cual llevará por título “Turno nocturno” y llegará a cines próximamente.

Este proyecto contará con las actuaciones de Paulina Gaitán (Sin Nombre), Tony Daltón (Better Call Saul), Azul Guaita (Rebelde), Fernanda Echeverría Del Rivero (El Baile de los 41) y Patricia Reyes Spíndola (Frida).

¿De qué trata la leyenda?

Esta leyenda cuenta con varias versiones, pero la más popular data de principios del siglo pasado, y narra la tragedia de una enfermera que se enamoró de un médico, quien después de varios meses de rechazarla, aceptó tener una relación con ella.

Sin embargo, tras comprometerse, la joven se percató de que ya se había casado con otra mujer, y se encontraba de luna de miel con su nueva esposa, mientras ella lo esperaba en su casa.

La Planchada es la enfermera más famosa de México; se dice que su espíritu recorre los hospitales / Foto: El Heraldo de Chihuahua

Su desilusión la llevó a descuidar a sus pacientes, provocando incluso la muerte de algunos de ellos. Una enfermedad inesperada llegó a su vida meses después, llevándola a la muerte.

En los años siguientes, los pacientes aseguraban que por las noches los visitaba una mujer muy bien vestida, que los atendía con amabilidad. Hasta la fecha, en varios hospitales de este país existe la creencia de que se sigue apareciendo.

¿De qué va “Turno nocturno”?

En los pasillos oscuros de un hospital, deambula el fantasma de una enfermera conocida como "La planchada", famosa por su aspecto impecable. Mientras los pacientes creen que ella está ahí para ayudarlos, las enfermeras y doctores conocen la verdad: deben seguir sus reglas al pie de la letra: "Que nada se te olvide. No te distraigas. No te relaciones con el personal. No te duermas nunca".

“Rebeca”, una nueva enfermera en periodo de prueba, no solo debe demostrar su valía ante sus superiores, sino también enfrentarse a esta misteriosa y temida entidad.