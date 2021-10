La nostalgia reúne a elencos originales de All My Children, Queer Eye for the Straight Guy, A Different World y Scrubs

Los elencos de cuatro exitosas series estadounidenses se reúnen por primera vez desde que terminaron sus respectivas producciones

Foto: Cortesía

Allmychildren (1970), Queer eyeforthestraightguy (2003), A differentworld (1987) y Scrubs (2001) fueron cuatro exitosas producciones estadounidenses que lograron pasar la prueba del tiempo, y mantenerse dentro del gusto del público pese a haber finalizado varios años atrás. Hoy el canal E!Entertainment se dio a la tarea de reunir a sus elencos, y presentarlos en un programa titulado Reunionroadtrip, donde compartirán anécdotas, recuerdos y sus impresiones del impacto de sus respectivas series. ➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias Jai Rodríguez, integrante de Queer eyeforthestraightguy, expresó a la producción que este proyecto no pudo haber llegado en un mejor momento, ya que todo el mundo ha experimentado muchos reencuentros en su propia vida conforme ha ido mejorando la situación sanitaria, y eso hará que el público se identifique con lo que ve en pantalla. “Es para cualquier persona que sepa lo que es ser parte de una unidad familiar, y tal vez de una unidad familiar de la que por ahora, todos hemos estado separados debido a la pandemia. Y a medida que la gente está volviendo a tener contacto con su entorno cercano y amigos, este programa los traerá de regreso. Si nunca has visto el original, este programa hace un hermoso trabajo”. El también actor agregó que desde que en 2007 finalizó Queer eyeforthestraightguy, no se había mantenido en contacto con el resto de sus compañeros tan seguido como le hubiera gustado, por lo que están muy emocionados de haber sido invitados a este programa. Y es que para ellos formar parte de Queer Eye cambió por completo el rumbo de sus carreras, pues les dio una proyección que nunca hubieran imaginado. “Ese es el sentimiento indiscutible que todos compartimos y es difícil expresarlo con palabras porque, ya sabes, fue una experiencia realmente intensa y salvaje”. “Hicimos firmas de libros en los centros comerciales y había fanáticos que gritaban y lloraban hasta donde alcanzaba la vista; teníamos guardaespaldas, y nunca había experimentado algo así. Hubieras pensado que éramos Michael Jackson en 1984”, agregó sobre su experiencia como conductor de este programa de estilo de vida. Reunionroadtrip se transmite todos los martes a las 22:50 horas, por el canal de paga E! Entertainment.

