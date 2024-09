La Casa de los Famosos México: Gala Montes llama a Adrián Marcelo "machista, violento y misógino"

En el posicionamiento de la sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, Gala Montes y el nominado Adrián Marcelo revivieron su discusión de hace algunas semanas, en la que el público señaló al influencer de ejercer violencia de género.

En su turno de posicionarse en contra de un nominado, Gala Montes decidió confrontar a Adrián Marcelo, en una charla en la que le expresó que la audiencia no necesitaba ver a alguien como él dentro del reality.

“Lo último que necesitamos en el mundo del entretenimiento es a personas como tú: narcisistas, intransigentes pero sobre todo machistas, misóginos y que incentivan la violencia contra la mujer”, le dijo Gala Montes.

La actriz de 24 años recordó que después del incidente de hace semanas, Adrián se disculpó con ella, sin embargo no por eso quedó convencida de que su pensamiento haya cambiado.

“Hoy mismo le dijiste a Mario (Bezares) que si yo me posicionaba contra ti iba a conocer lo que es un verdadero misógino. Aquí estoy, porque no te tengo miedo y temo por la seguridad de mis compañeras. Eres una persona agresiva, violenta y misógina. Lo sostendré siempre”, expresó Gala Montes.

Frente a los señalamientos Adrián Marcelo lo tomó de forma tranquila, pues aunque le contestó, no lo hizo de forma enérgica. “Te ves guapísima (…) te quiero felicitar por la forma en la que empoderas a las mujeres, no sólo a ti. Me fascina que en estos tiempos donde México necesita tanto esta revolución femenina tú seas una de las abanderadas”, mencionó el también comediante.

“Admiro tu coraje, tu calor y tu talento”, continuó Adrián, a lo que Gala respondió con firmeza: “Todo mi respeto, pero no te creo nada de lo que acabas de decir”.

La discusión llegó al foro

Al finalizar el posicionamiento, la discusión llegó al foro, donde se encontraba Cynthia Urías. Allí, la conductora comentó que el discurso de Adrián no era creíble. Frente a esa postura, Ricardo Moreno, hermano de Adrián Marcelo, lo defendió.

“Discúlpame, yo lo conozco y no sólo le creo sino que tengo más contexto que todos ustedes juntos”, dijo Ricardo Moreno, presente en la transmisión debido a que su hermano estuvo nominado.

“No sólo se la creo sino que pongo las manos en el fuego. Adrián no tiene una sola polémica de violencia con alguien. Dime tú algún momento donde haya llegado a sobrepasarse. Cuando tuvieron la discusión los dos estaban atacando”.

Para finalizar, Cynthia Urías cerró con la frase popular del Team Mar: “interesante punto de vista”.

Al finalizar la gala de eliminación, Adrián Marcelo evitó la expulsión, por lo que seguirá conviviendo con Gala Montes.