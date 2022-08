La Arrolladora puso el ambiente en la FENAPO

El sabor sinaloense se hizo presente en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina, con la presentación de la Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, donde los potosinos pudieron disfrutar de un espectáculo que duró alrededor de 2 horas y 30 minutos, donde interpretaron todos sus éxitos.

En punto de las 10:00 del anoche salió al escenario ante el algarabío de las 70 mil personas que acudieron a esta presentación, que tuvo un poco de todo, donde incluso la banda aprovechó para grabar el video musical que próximamente será estrenado por la agrupación en sus redes sociales.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Canciones como “Baila pa’ acá” y “Cuéntame”, dos de sus grandes temas, fueron parte de la apertura de este grupo, que de inmediato puso a bailar a los presentes, algo que el vocalista principal de la banda, Juan Carlos Mauleon, agradeció por el carillo recibido por parte de los potosinos, para continuar con “Llamada de mi ex” y “Siempre me sorprendes”.

Entre los temas que interpretó La Arrolladora destacan “El final de nuestra historia”, “Y que quede claro”, “Ya no te buscaré”, “Entre beso y beso”, Ya te perdí la fe”, “El ruido de tus zapatos”, “Ahora que me acuerdo”, “Si tu amor no vuelve”, “Así fue”, “Si yo te contara” y muchos otros más, durante dos horas y media de concierto en el gran escenario del Teatro del Pueblo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por más de 40 años la Arrolladora ha sido de las bandas más exitosas a nivel internacional, integrada por Esaúl García Morales, Jan Carlos Mauleon Hernández, Gregorio Corona Flores, Juan Francisco Osuna Arámburo, Marco Antonio Osuna, Marco Antonio Ramírez, Omar Alonso Nieves, Julio Emmanuel Herrera, Alejandro Herrera, Erick Alberto Iturralde, Miguel René Hernández, Ángel Daniel Cruz, Norberto Cordero, Salvador Arzate, Ricardo Camacho, Candelario Urias y, Víctor Manuel Castillo.

Sin duda, La Arrolladora Banda El Limón dejó en claro su liderazgo ante más de 70 mil asistentes, que salieron satisfechos con el concierto brindado por el grupo de talentosos músicos mexicanos.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

DATO

Con más de dos horas de concierto, demostraron su liderazgo a nivel internacional.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

DATO

La agrupación aprovechó para grabar un video musical.