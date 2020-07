Julieta Venegas transmitirá vía streaming su debut en teatro con La enamorada

En la incertidumbre, como miles de personas en el mundo, así se siente Julieta Venegas, pero ella además encontró que no hay que pensar qué hacer cuando la pandemia termine, sino qué hacer ahora. “Acomodarnos y encontrar cosas que no sabíamos que iban a suceder. Todo pasa por algo, hay que aprovecharlo para la reflexión sobre el estado del mundo”,

Así que al mal tiempo buena cara y mientras ella tuvo que dejar en pausa las funciones programadas en mayo de La enamorada en el Teatro Silvia Pinal de la Ciudad de México, se adapta a las nuevas circunstancias y decidió presentar el proyecto vía streaming.

“En lo difícil también está aquello que me inspira”, comentó Julieta en la conferencia virtual, esa es una de las razones por las que en primera instancia aceptó hacer La enamorada de Santiago Loza, dirigida por Guillermo Cacace.

”Yo no me siento como actriz, sólo siento que estoy interpretando un texto y ya, ha sido una experiencia para mí en todo sentido. El director me ayudó un montón a decir sobre este personaje: ‘deja que hable, no te preocupes en construir, en ver como lo expresas, deja que sola hable’, eso fue lindo, porque fue más bien desarmar esa idea que yo tenía de lo que tiene que hacer una actriz sobre un escenario. Me da mucho nervio presentarlo porque el chiste es presentarlo así, pero también es una manera de que no se apague el proyecto porque no sabemos cuándo lo podremos llevar en vivo”.

La enamorada es un monólogo en el que una mujer reflexiona sobre su pasado, la puesta mezcla también música, poemas y obra plástica.

De esta experiencia salió también un soundtrack que se presentó a finales del año pasado. “Lo produje con Gustavo Iglesias. Lo que platiqué con él es que no quería que fuera demasiado acústico, más bien ponerle un poco de psicodelia, así que grabamos en vivo la base con bajo, batería y piano, después de eso le metimos cosas como más eléctricas, cuerdas también. Me inspiré mucho en la psicodelia brasileña, la parte más tropicalista combinando acústico y eléctrico”, explicó la cantautora.

Cortesía | CECUT

Estos meses, Venegas se dio el tiempo para componer. “He escrito muchas canciones, no estoy intentando escribir sobre lo que pasa, estoy intentando escribir mi experiencia”.

A pesar de estar lejos de su país, pues radica en Buenos Aires, Julieta Venegas no es ajena a los problemas que pasan, como el del racismo que ha acaparado las conversaciones en las últimas semanas.

“Nos toca hacer una reflexión del racismo que vivimos nosotros porque si está fuerte, el racismo encubierto es más difícil de ver, pero pensemos en todas esas personas que no vemos, en la población indígena, en la población africana en México que ni siquiera sabemos que existe porque la hemos invisibilizado completamente. Además nos hemos vuelto muy insensibles a una problemática que tenemos todos los días que es la violencia”, dijo.

Conocida por ser una asidua lectora, confiesa que muchos de los textos que elige tienen que ver con el contexto social y político que va experimentando al momento, de hecho su gusto por la literatura la comparte en el podcast Pila de libros, que inició este año.

“Acabo de leer un libro que es de Felipe Navarrate y se llama El racismo en México y que la verdad es una maravilla. Te deja girando con el tema y yo creo que está bueno aprovechar estos tiempos de pandemia para leer y reflexionar. También leí Oficio de tinieblas de Rosario Castellanos, que muestra toda la tensión en Chiapas entre blancos e indígenas. También leí Mujeres de maíz que es sobre como afectó a las mujeres indígenas todo el tema del zapatismo”.

Julieta tiene claro que a un escenario se volverá a subir hasta el próximo año, por eso decidió compartir vía streaming la grabación de La enamorada que se hizo cuando debutó en Argentina. La transmisión es el viernes 3 de julio a las 20:00 horas a través de una plataforma E-Ticket Live previo al pago de 150 pesos.