Juan Pablo Medina reaparece para celebrar nominación al Ariel tras trombosis

A poco menos de 24 horas, la tarde de este viernes la publicación de Juan Pablo Medina en Instagram tenía casi 74 mil 400 corazones y una gran cantidad de mensajes de sus colegas y admiradores.

Junto a la fotografía con la que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el pasado miércoles su nominación al Ariel como Mejor Actor por El club de los idealistas, el actor, quien ha enfrentado en las últimas semanas problemas de salud, posteó un mensaje en el que felicita a todos los nominados, agradece, entre otros, al director Marcelo Tobar "y toda la banda que estuvo en @elclubdelosidealistas.peli esta felicidad es por ustedes".

Actores como Aislinn Derbez, Juan Manuel Bernal, Alejandro Speitzer, Gretell Valdez, Paola Núñez, Víctor González, Andrés Almeida, Erika de la Rosa, Ximena Herrera, Iliana Fox, y Camila Sodi, expresaron su cariño al actor.

"Por lo menos uno de nuestro salón salió buen actor", mencionó Alberto Guerra, quien, como muchos de sus colegas, llamó a Medina con el sobrenombre de Papito. Chespi es otro mote que sus amigos usaron con frecuencia para dirigirse al actor.

"Olé, olé y olé! Lo mereces mi Chespis. Te adoro", escribió Yolanda Ventura, una de las actrices con quienes comparte elenco en El club de los idealistas, mientras Claudia Álvarez publicó "Es tuyoooooooooo!!!!".

Adriana Louvier, Amandititita, Adrián Uribe, Marcus Ornellas, Dolores Fonzi, Gonzalo García Vivanco, Damayanti Quintanar, Giovanna Zacarías, Emiliano Zurita, Caludio Lafarga, Fabiola Campomanes, Manolo Caro, Alondra de la Parra, Luis Ernesto Franco, Erick Elías, Manolo Cardona, Marimar Vega y muchos artistas más, celebraron la nominación de Juan Pablo Medina al Ariel.

También usuarios recordaron sus trabajos en Las Juanas, o La casa de las flores. Una seguidora le envió el siguiente mensaje: "Eres el mejor actor, eres un súper hombre, eres súper valiente y capaz de esto y más en tu vida. Me siento afortunada de haberte conocido y poder estar en los momentos difíciles en el hospital, ver cómo le inyectaste garra, fui una de tus terapeutas físicos y no sabes cuanta felicidad me dio ver que a pesar de todo el diagnóstico tú te pusiste de pie y lograste salir adelante. Te admiro Juan Pablo. Te mando un fuerte abrazo y para mi ya eres un ganador".

Estrenada en plena pandemia el año pasado, El club de los idealistas es una emotiva cinta sobre la reunión de un grupo de amigos de la universidad que no se han visto durante muchos años y llegan a la inauguración de la casa de campo donde planearon retirarse juntos, para enfrentarse a la realidad de que ya no son los mismos de antes. Actúan además Claudia Ramírez, Tiaré Scanda, Nailea Norvind, y Andrés Palacios, entre otros. Está disponible en Cinépolis Klic.