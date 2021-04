Juan Ignacio Cane reconoce fortaleza de Luis Miguel

El actor Juan Ignacio Cane, quien se integró a Luis Miguel: la serie en la segunda temporada, creció escuchando la música del cantante. En una charla con El Sol de México recuerda que desde que era adolescente su mamá, sus tías, e incluso algunas de sus amigas, solían compartir con él los éxitos de Luismi, y jamás se perdían un concierto.

Desde entonces lo respeta profundamente como artista, pues lo considera un astro de la canción. Pero ahora que participa en su bioserie, y ha conocido más de cerca detalles íntimos de su vida, su admiración creció aún más.

“Me voy a quedar con lo que me dio, esa canción cuando me enamoré de alguien, o cuando me peleaba con alguien. Hay que sacarse el sombrero porque no cualquiera deja desnudar la vida como la está haciendo él al autorizar la serie. Tenemos que decir gracias por dejarnos entrar a su vida, porque realmente pobre tipo, debe ser difícil salir a la calle y tener 300 mil fotos por segundo”.

El argentino, quien ha participado anteriormente en la serie El Lobista y en la película Perdida, interpreta a José Pérez, un exasistente de Luis Miguel que trabajó con él durante algunos años en la década de los 2000. Sin embargo, Cane detalló que basó su personaje en distintos oportunistas, como él mismo los describe, que han pasado por la vida del cantante.

Aunque sabe que el público suele buscar la figura del villano en las series, asegura que no es el caso de Joe, pues simplemente es un ser humano que se ciega por la ambición, cosa que considera le puede pasar a cualquier persona.

“Es querer pertenecer, querer vivir la vida de otro, que pasa en muchos ámbitos de la vida, no solamente en el ámbito de los espectáculos. Siempre hay gente que está intentando, o porque es envidioso o mejor dicho porque quieren algo del otro”.

Al preguntarle si cree que la figura de Luis Miguel puede ser igualada en un futuro, se queda pensativo unos segundos, y luego responde que en su opinión es mejor concentrarse en la obra del cantante, y disfrutarla lo más que se pueda, antes de imaginar un escenario donde llega un sucesor.

“Lo futbolizo siempre, porque en Argentina nos pasa que se muere Maradona, y ya queremos que venga Messi. Porque el ser humano es egoísta y siempre quiere tener lo mejor en su vida, por lo menos en ese momento donde transcurre la vida, tener a alguien como en este caso Luis Miguel”.

“Seguramente las generaciones más jóvenes lo van a escuchar, porque la música no se muere nunca, y trasciende. Van a querer tener a alguien y vivirlo, entonces por ahora disfrutemos que lo tenemos vivo y que podemos escucharlo y ver su serie”, finalizó.