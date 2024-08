Jorge Ortiz de Pinedo despedirá a Juan Ferrara en el teatro con No te vayas sin decir adiós

Una de las mayores pasiones de Jorge Ortiz de Pinedo es el teatro. Es por ello que seguirá creando producciones como la que presentará en el Teatro Rafael Solana a partir del 16 de agosto.

“Si mi enfermedad (epoc) no me permite estar sobre el escenario, sí lo haré como productor, como director, puedo hacerlo a larga distancia, lo único que no puedo es estar presente en el escenario porque en la Ciudad de México necesito oxígeno complementario, pero fuera de eso aquí estaré, porque mi vida es el teatro”, afirmó Ortiz de Pinedo en entrevista telefónica desde Miami.

“Me gusta trabajar para el público, eso es lo que no voy a dejar, para mí es una gran oportunidad regresar al teatro, que la familia Ortiz de Pinedo vuelva a producir después de cuatro años que llevamos ausentes por la pandemia, por la situación económica y mi enfermedad y ahora regresamos con mucho ánimo, estamos muy contentos”, agregó.

Junto a sus hijos Pedro, Óscar y Jesús, apostaron por montar la obra “No te vayas sin decir adiós”, con la que el actor Juan Ferrara se despedirá de los escenarios luego de seis décadas de carrera artística.

“Un día mi hijo Óscar le presentó la obra, la leyó, me habló y me dijo que le había encantado y qué mejor que una obra que se llama ‘No te vayas sin decir adiós’ para decir adiós. Juan me dijo: ‘yo me quiero despedir con algo digno, con una buena producción porque luego hay actores que se despiden desgraciadamente en el olvido, prefiero hacerlo de una manera buena, como lo deben de hacer las personas que tienen una carrera como ésta’ y entonces decidió hacer la obra”.

La trama transcurre en una reunión familiar; luego de momentos felices que comparten, la situación cambia por una una mentira que está por salir a la luz.

El montaje cuenta con la participación de actores como Andrea Torre, José Manuel Lechuga, Natalia Madera, Óscar Medellín, y Adrián Rubio, entre otros. La obra se presentará de viernes a domingo.

“Nuestra esperanza es que la gente pueda identificarse con algo de las cosas que pasan en la obra, pasan muchas, la principal es esa que sucede en muchas familias, que nos reunimos, apagamos las velitas del pastel de la fiesta, nos tomamos unas copas, contamos chistes, pero no falta alguien que diga una impertinencia y provoque el enojo del otro y que surja alguna pelea, hay fiestas familiares que terminan muy mal.

“Es un reflejo de una sociedad que, desgraciadamente está atravesando por momentos muy delicados en cuanto a moral, costumbres, respeto. Esto va a causar una gran polémica de si es verdad que así son las familias, porque desgraciadamente en mi familia también hemos tenido problemas, no todo ha sido miel sobre hojuelas”, expresó el artista de 76 años.

OTROS PLANES

Por otro lado, Ortiz de Pinedo también se mantiene al tanto del funcionamiento de La Casa del Actor, de la que es Presidente del patronato, mientras que en sus compromisos laborales alista las temporadas 12 y 13 de “Una familia de diez”, que se grabarán en octubre y noviembre, luego del estreno en televisión de la temporada 11, en septiembre próximo.

Finalmente, respecto a su salud, Jorge Ortiz de Pinedo contó que se encuentra en espera de un trasplante de pulmón, trámite que comenzó hace más de dos años, con el objetivo de mejorar su respiración.