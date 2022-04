Jim Carrey dice adiós a la actuación: "He hecho lo suficiente"

El mundo cinematográfico va saliendo del asombro por el retiro de Bruce Willis, cuando otro reconocido actor quiere seguirle los pasos y decir adiós a los sets: Jim Carrey.

El protagonista de La Máscara anunció que se retirará de la actuación en cuanto termine la gira de promoción de Sonic 2, donde da vida al villano Dr. Ivo.

“Bueno, me voy a retirar. Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio”, afirmó durante una entrevista con Access Hollywood.

Entre sus razones, explica que quiere estar alejado de una vida llena de estrés: "Me gusta mucho mi vida tranquila, y me gusta mucho poner pintura en el lienzo, y me encanta mi vida espiritual, y siento que -y esto es algo que quizá nunca oigas decir a otra celebridad mientras exista el tiempo- tengo suficiente".

He hecho lo suficiente. Soy suficiente.

Sin embargo, abrió una mínima posibilidad de seguir en los sets: "Si los ángeles me traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada que me diga que va a ser realmente importante para que la gente lo vea, puede que siga por el camino, pero me estoy tomando un descanso".

Recordamos que Jim Carrey ha tenido una dura batalla por su salud mental debido a la bipolaridad que padece.