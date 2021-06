Javier Blake presenta su álbum “En los tiempos de los extraños”

Es uno de los artistas que marcaron a una generación a través de su música, Javier Blake es músico, compositor y productor mexicano con más de 20 años de carrera, vocalista de división minúscula. Actualmente se encuentra promocionando En Los Tiempos de lo Extraño, su primer álbum como solista.

El 20 de abril de este año, se realizó el debut discográfico de Javier Blake como solista. Un álbum que nos lleva por un recorrido En los tiempos de lo extraño donde Blake nos muestra influencias en su vida musical como no lo habíamos escuchado antes, resultando no solo en un álbum fascinante sino también memorable. En entrevista para El Sol de San Luis, nos compartió que grabó este proyecto en el 2019 y presentó sencillos en el 2020. Debido a la pandemia tuvo que esperar para dar a conocer su nueva propuesta, lanzó 7 sencillos, Presentando canciones como: "Réplica","Rompeolas", "Girasol"," No me provoques", "Besos, besos" y "Austin" con buena aceptación en las plataformas digitales, inspirada en una historia fantasiosa en viejos amores. Un tema melancólico y nostálgico.

El cantante Javier Blake se presentará el próximo sábado 12 de junio en el Búnker, aquí en la capital potosina. No te lo puedes perder!

Escucha en los tiempos de lo extraño en tu plataforma favorita. El artista Javier Blake sigue imparable este año por lo cual el próximo 7 de agosto se presentará con División minúscula en la Ciudad de Monterrey, celebrando los 15 años del disco "Defecto perfecto", proyecto que impulso su carrera musical.