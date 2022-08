Jane Seymur protagonizará la nueva serie Harry Wild

Cuando Jane Seymur fue elegida para interpretar a la Dra. Quinn tenía 40 años, y a los ojos de Hollywood, ya era demasiado grande como para tener éxito.

Pero esos pronósticos no podrían ser más erróneos, pues su trabajo le valió un Globo de Oro en 1996, y la convirtió en uno de los personajes icónicos de la televisión. "Estoy acostumbrada a romper las reglas", dice a El Sol de México en conferencia de prensa.

"Cuando hice esa serie todo el mundo me decía, incluyendo quienes la estaban haciendo, que no me debía preocupar por firmar por cinco años, porque para un show médico con una mujer protagonista, que además era un western, era imposible para la televisión. Y rompí ese molde".

La actriz considera que esa serie, que además de sus seis temporadas contó con dos películas, abrió la puerta para que la televisión diera espacio a más mujeres liderando series.

"Rompió todas las barreras. Cuando escojo un personaje o un material, tiene que hablar de la experiencia humana de vivir, porque de otra manera no me resulta interesante", señaló.

En su opinión, esa conexión con las problemáticas de la vida real es el motivo por el cual las audiencias siguen conectando con Dra. Quinn, pues "es pertinente con todo lo que está en las noticias, problemas de razas, inmigración, decisiones médicas, religión, todo está ahí".

Acepta nuevos proyectos

Siguiendo con este interés de romper reglas y construir historias que tengan mensaje, Jane se suma como protagonista a la serie Harry Wild, donde da vida a una profesora de literatura jubilada, que se vuelve detective aficionada tras ayudar a localizar a un asesino en serie.

La artista celebró la posibilidad de dar vida a un personaje de su edad, y que además disfruta al máximo de su libertad. "Me encanta dar vida a una mujer que tiene 70 años, sigue sexualmente activa, hace lo que piensa sin importarle lo que diga la gente".

Para resolver los casos, contará con la ayuda de Fergus (Rohan Nedd), un joven problemático que se cruza en su camino durante un incidente en la calle.

Según comenta, una de las cosas que más disfrutó, fue que "tienes estos misteriosos asesinatos, pero en cada uno hay un motivo por el cual sucedieron. Te muestran el por qué, no sólo descubrir al asesino, sino qué estaba detrás".

Finalmente, aplaudió que aún con todos los avances tecnológicos, los productores todavía se tomen el tiempo de dar luz verde a series cómo ésta, donde se explora la naturaleza humana, pues considera que ese elemento es crucial para conectar con las audiencias.

"La humanidad es la cosa más importante en lo que ves, puedes gastar millones de dólares en CGI (imágenes generadas por computadora) y efectos visuales en los personajes, pero como ser humano sólo te vas a relacionar con ello a un nivel humano, para mí esa es la magia de hacer grandes películas y buenas series".

Harry Wild se estrena este jueves 4 de agosto, a través de la plataforma Acorn TV, es apta para adolescentes y adultos.