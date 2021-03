Jaime Kohen regresa a sus orígenes como cantautor

Espejos es el quinto sencillo del nuevo álbum homónimo del compositor y cantante Jaime Kohen, material con el que viene a reconectarse con la música, tras cinco años de receso.

“La letra de la canción es romántica pop, habla de que todos somos espejos, unos de los otros, como en las relaciones humanas o de pareja, podemos ver en el otro toda nuestra luz o las sombras y justamente existe el otro enfrente para que podamos ver nuestro interior. Espejos habla de la relación de las personas con las que te encuentras, desencuentras, te peleas, te conectas, te enamoras, te desenamoras, pero es justamente para que puedas ver tu propio corazón y le agradeces al otro que te puedes conocer a ti mismo como toda tu luz y sombra a través de la relación en tu vida”.

En esta nueva etapa tiene a su favor las plataformas digitales, que ayudan a tener una proyección mundial y donde antes colocó Mar de sábanas a dueto con Alex Cuba, además de Cotidianos y Algo más con Juan de Dios Martín.

De 34 años, el artista experimentó en el último lustro otras ramas de la productividad en su vida, como el de empresario de prendas con su nombre y también tiene una escuela de danza africana que actualmente da clases vía online.

Sin embargo, el llamado de la música lo jaló nuevamente para reinstalarlo con la ventaja de que las redes sociales y las plataformas son sus nuevos aliados para retomar el éxito que logró anteriormente.

“Ahora con las plataformas digitales, llego con mis canciones a todos los países que estén interesados en mi nueva propuesta musical con mensaje”, declaró durante la entrevista vía telefónica.

Añade Kohen que prefiere dar voz a su propia propuesta. “Lo que más me gusta de la música es poder componer mis canciones, el poder decir lo que siento, no sólo cantar; lo que más me mueve es lo que puedo decir a través de lo que canto. Eso es lo que más me conecta, estoy involucrado en todo el álbum. A través de música puedo encontrar un forma para expresar cómo si fuera el lenguaje de mi alma y poder hacer eso con la música, es lo que me motiva”.