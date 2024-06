Itatí Cantoral presenta "Testosterona"

El Teatro de la Paz se encuentra listo para recibir este fin de semana una de las obras más esperadas como lo es Testosterona, este domingo 9 de junio a las 17:00 y 19:00 horas, que cuenta con la participación de Itatí Cantoral y Álvaro Guerrero, en una puesta en escena que toca el tema de lo difícil que es la lucha de la mujer ante el poder de los hombres en cuestiones laborales.

Quien habló al respecto fue Itatí Cantoral quien tocó el tema de esta obra, además de aprovechar y hablar de la fuerza que tiene la mujer en la actualidad y de lo fácil que el publico se identificará con los personajes.

Testosterona, es una obra que escribe Sabina Berman, la cual se ha estrenado en 30 países “el texto es tan importante y tan actual, es teatro contemporáneo donde todas las personas se identifican con estos dos personajes porque hablan de la igualdad de oportunidades en el trabajo entre los hombres y las mujeres y la igualdad de sueldos, este es un tema que nos toca al mundo seguir hablando y poniéndolo en la mesa para que haya más equidad; todo dentro de una comedia muy mexicana.”

Tiene la garantía de que el público presente comprenderá esta comedia que contiene un humor negro “cualquier profesionista o no profesionista se identifica con los personajes y en algún momento les ha sucedido o estado en situaciones similares que verán en la obra, el personaje de Álvaro Guerrero no es el antagonista de la mujer si no al revés, es el maestro feminista que apoya esta mujer y que además la educa para tomar el poder, para que sean las nuevas generaciones que estén el poder”.

La obra cobra más fuerza tras las pasadas elecciones donde nuestro país tendrá su primera presidenta, lo cual Cantoral calificó como “un momento histórico que tenemos una presidenta mujer en nuestro país, estoy segura que las mujeres candidatas a la presidencia tienen muchas historias que contar que son diferentes a los candidatos masculinos, no es que suframos mas o no, pero si estamos en un mundo de hombres sobres todo en la política, al igual que los medios de comunicación.

El trabajar a lado de Álvaro Guerrero ha sido una de las mejores experiencias para la actriz pues “le quedan bien todos los personajes, cuando iba a la escuela nos dejaban verlo a él, era mi sueño trabajar con él y esto ya se logró, yo llegué muy nerviosa porque él es muy talentoso pensé que iba a ser un maestra difícil, pero no, al contrario, es un ser humano increíble, con mucha paciencia, que me ha llevado de la mano y que hemos hecho una gran puesta en escena.”

Hace un año exactamente, Cantoral se encontraba en tierras potosinas realizando la grabación de la película biográfica de la potosina Lupe Vélez, “estuve en San Luis Potosí haciendo la vida de la que fue la primera mexicana en llegar a Hollywood consagrada como una estrella internacional, donde la destacan siempre en su historia a la gran Lupe Vélez, que es más reconocida en Estados Unidos que acá en México, trabajo que está próximo en salir y esperemos que quede maravillosa” finalizó.