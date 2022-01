Irrumpe el poder femenino en la producción audiovisual

Son nueve mujeres de diferentes profesiones pero con un mismo interés: romper con la distinción de género dentro de la producción audiovisual. Diseñan la iluminación de una serie o película, hacen fotografía, cargan y mueven maquinaria, dirigen cámaras, montan y levantan tramoya, entre otras tareas. Se trata de Amazonas Eléctricas, el primer equipo de iluminación y tramoya integrado sólo por mujeres.

Desde hace tres años, el grupo irrumpe en los sets de producción de televisión y series para demostrar que este trabajo pensado exclusivamente para hombres también lo realizan las mujeres. Así, Amazonas Eléctricas se ha convertido en una plataforma profesional para el desarrollo laboral dentro de la industria del entretenimiento, sin importar el género.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En entrevista, Sophia Stieglitz, cineasta, y Ana Bertha Martínez, gaffer, pioneras del proyecto, contaron que el grupo inició como un ejercicio de empoderamiento de las mujeres en la industria de la producción audiovisual, pues si bien por costumbre los hombres realizan esta labor, en realidad hay fotógrafas, tramoyistas y cineastas con las mismas capacidades que exigen el reconocimiento de su trabajo.

“Empezamos a convocar a mujeres que tenían ese interés en la producción y pudieran entrar a la profesión y de ahí para acá hemos crecido mucho como grupo, todas hemos adquirido experiencia en diferentes áreas y llevamos ya más de tres años y ha sido la experiencia de cada una lo que nos mantiene unidas”, apuntó Stieglitz.

Si bien su cartera de trabajo está abierta a cualquier producción, confiesan que les interesa proyectos que representen un reto y un avance en su trayectoria. Hasta el momento han producido comerciales, series y programas de televisión para Disney, Amazon, Netflix, Chevrolet, Nike y otras empresas.

“Nos interesa conformar un grupo de mujeres donde vamos rompiendo con esos tabúes, ese machismo, esa ideología, porque esta labor está vista como un trabajo de hombre simplemente porque no había la apertura a las mujeres y nos hemos dado cuenta que no es un trabajo de hombre, se cree porque requiere fuerza física, pero nosotras tenemos habilidades que nos ayuda a sacar el trabajo adelante”, refirió Martínez quien tiene 12 años en la industria en áreas como maquillaje, vestuario y producción.

Gossip Hollywood tiene en la mira a Tatiana Huezo

Si bien cada una de las integrantes tiene una función específica dentro del grupo, todas coinciden en que la clave de su éxito es el apoyo mutuo lo que significa que cada una está capacitada para realizar el trabajo de la otra y poder ayudarse en alguna crisis; así aunque hay líderes, los roles varían según las necesidades del proyecto.

En ese sentido, las Amazonas se caracterizan por hacer, en el sentido estricto del término, un trabajo en equipo. “Es un trabajo en equipo como una célula, todas podemos hacer de todo pero tenemos una gaffer, luego la best girl que es el brazo derecho y se encarga de dirigir a los equipos para que todos estén en el set, sin embargo, todas tenemos las capacidades para realizar la actividad de la otra y poder apoyarnos que es una diferencia en grupo de solo hombres quienes no reconocen cuando no pueden”, añadió Mariana Santiago.

A pesar de la pandemia, Amazonas Eléctricas continúa su trabajo en los estudios de producción de EFD, un espacio de producción cinematográfica, y tienen en puerta el “Taller: Iluminación Cinematográfica", que ofrecerán para público general de manera presencial el 29 y 30 de enero en Monterrey.

La sesión, con inscripciones abiertas, sobre las nuevas técnicas de iluminación está organizada entre MIMEC (Monterrey Interactive Media and Entertainment Cluster) y CARC (Comunidad de Autores y Realizadores de Cinefotografía de Nuevo León), con el apoyo y patrocinio de CAMP Estudios y Studios Smart.

También en un futuro cercano, Amazonas planea producir debajo del agua, lo que implica tener herramientas y conocimientos de iluminación subacuática, una especialidad que pocas empresas ofrecen. “Estamos en una etapa donde podemos hacer un trabajo más fuerte, como películas profesionales, vamos a extender a otras disciplinas como en ultramar que es otra área de especialidad. Este es un proyecto para que las mujeres puedan superar y crecer como profesionales”, recalcó Stieglitz.