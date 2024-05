Irina Baeva toma el reto de ser Aventurera

Honrar la cultura mexicana y regresar un poco de lo mucho que este país le ha dado es el objetivo de Irina Baeva al protagonizar la obra musical “Aventurera”, que se vuelve a presentar en el Salón Los Ángeles, en la Colonia Guerrero con la producción de Juan Osorio, llevando como pareja protagónica a la rusa Baeva y el venezolano Daniel Elbittar.

“Entiendo la responsabilidad que tengo sobre mis hombros, de la mano de un gran equipo lograremos un buen show, además de que es un buen homenaje a Carmen Salinas. Es una obra legendaria, tengo a un personaje icónico, sé que la gente quiere mucho este proyecto, entiendo lo que representa para los mexicanos, por eso lo estamos tratando con pinzas, con ese mismo amor, cariño y respeto”, afirmó Baeva en entrevista.

“Para mí es una oportunidad de devolverle un poco de este amor, este cariño que siempre me ha dado el público mexicano”, agregó.

Para esta obra, Baeva se reencontró con un amor del pasado, Emmanuel Palomares. Ambos aclararon que mantienen buena amistad luego de su relación de noviazgo y que cuentan con la madurez suficiente para continuar con el proyecto sin altercados.

“La verdad es que yo ya le di vuelta a la página, ya cerré el libro, me gusta mucho enfocarme en el presente. Somos muy buenos amigos, lo quiero mucho y me dio mucho gusto que estuviera aquí, es una persona a la que le tengo mucha confianza, le deseo todo el éxito del mundo”, sostuvo Baeva luego de comentar que Gabriel Soto, su actual novio, no siente celos de Palomares.

Para Daniel Elbittar, ser parte de este montaje también es un honor, sobre todo porque sabe la trascendencia de la historia que comenzó en 1997. Su personaje será Lucio “El Guapo” y, para evitar que se compare su trabajo con el de actores de las puestas anteriores, decidió no ver ninguna participación pasada o video.

“Creo que cada quien le mete carnita a su personaje y cada quien lo hace a su manera. Siempre que construyo un personaje busco el lado oscuro, pero a la vez el lado humano, siempre trato de darle de ambos mundos, debe de tener matices”, expresó.

Una de las apuestas del productor Juan Osorio fue incluir la participación de Coco Máxima, actriz trans quien además de ser la narradora, encarnará distintos personajes a lo largo de la historia.

“Voy a ser un personaje que se va a ir transformando a lo largo de la historia, como en la mamá de 'Aventurera' o en una cabaretera envidiosa, así nos va a ir contando la historia, llenándola de sabor y vida porque es mucho drama, mucha oscuridad, yo vine aquí a ponerle todos los colores”, aseguró.

El estreno de la obra será el 20 de junio, nueve días antes de la celebración de la marcha del Orgullo Gay. Para Máxima formar parte del proyecto es ya una celebración que abrirá caminos para la comunidad trans dentro del medio del espectáculo, dijo.

“El homenaje (a la comunidad gay) es que yo esté aquí, es un gran homenaje incluir a una personalidad, a una representante de la comunidad trans como lo soy yo, en este gran show, obviamente siempre enalteciendo todo lo que hacemos”, indicó.