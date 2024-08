Intocable cautivó a los potosinos en el Teatro del Pueblo de la Fenapo

Intocable dejó en claro el por qué es una de las agrupaciones norteñas más querida por los potosinos, al presentarse en el cierre del segundo fin de semana del Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina ante miles de seguidores que se dieron cita en la explanada.

La agrupación originaria de Zapata, Texas, integrada por Ricardo Muñoz, René Martínez, Sergio Serna, Félix Salinas, Alejandro Gulmar y Johnny Lee Rosas se encuentra celebrando 30 años de carrera artística y para esta gira no podían dejar de visitar una de las entidades que las han arropado a lo largo de los años.

En punto de las 9:30 de la noche hizo su aparición en el escenario del Foro de las Estrellas, abriendo la velada con "No van a entender", "Si me duele que te duela", "Tu adiós no mata", "Soñador eterno", "Vete ya", "Dame un besito", "No te vayas" estás dos últimas recordando un poco del recorrido de tres décadas de historia.

Conforme avanzaba la noche los presentes pudieron disfrutar de temas como "Basto", "Déjame amarte", "Amor maldito", "¿Y todo para qué?", "¿Dónde estás?", "Fuerte no soy", "Eres mi droga", "Alguien te va hacer llorar", "Perdedor", "Sueña", "Enséñame a olvidar" para cerrar la presentación con su más reciente sencillo "Modus operandi".

Este lunes el Teatro del Pueblo descansa para preparar uno de los conciertos más esperados de está edición de la Feria Nacional Potosina en su edición 2024 con la llegada al escenario del boricua Ricky Martin, este martes 20 de agosto a partir de las 21:30 horas.