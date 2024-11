Iggy Pop impone poder bruto en el Corona Capital

Con una gran energía, y luciendo con orgullo su torso desnudo, que ya es un sello para él, Iggy Pop se presentó en el Corona Capital, ante un escenario que rápidamente se llenó de gente.

Durante poco más de una hora, el cantante deleitó con temas de su repertorio solista y de su etapa con The Stooges, como “Raw Power”, “Lust For Life”, “The Passenger”, “Gimme Danger” y “1970”.

Dentro de su banda de esta noche, contó con la participación de Nick Zinner, guitarrista de los Yeah Yeah Yeahs, además de otros cuatro músicos.

El rockero no dejaba de brincar y bailar por todo el escenario, opacando a algunos de los asistentes que, sufriendo los estragos de tres días seguidos de festival, buscaban cualquier espacio libre en el suelo para sentarse a descansar un rato.

Minutos antes, la estadounidense Natalie Jane se presentó por primera vez en México, en un show donde le cantó al desamor, al amor y hasta un cover de Billie Eilish.

“Wow, está muy alto aquí, me cuesta respirar”, reconoció entre risas al inicio de su participación, pero eso no impidió que se entregara completamente al público.

Quiero agradecerles por su energía esta noche, son increíbles

Algunos de los éxitos que interpretó fueron “Do or die”, “can i see you tonight?”, “Sick To My Stomach”, “Crazy”, “Seven” y “The Top”, tema que forma parte del soundtrack de la película “Los feos”.