Ícono trans Zemmoa graba “Sicilia” con Daniela Spalla

Daniela Spalla se siente empoderada cuando a nivel personal le toca atravesar algo difícil o aprender algo nuevo, pues considera que eso le permite desarrollar una parte de su personalidad que no sabía que tenía o había negado.

Gossip Daniela Spalla muestra su faceta pop más pura

Ese sentimiento lo plasmó en su más reciente sencillo, "Sicilia", en el que colabora la cantante trans Zemmoa. “En ese momento estaba haciendo mucho trabajo psicológico con mi terapeuta, porque me daba cuenta que estaba diciendo que sí a muchas cosas que realmente no quería”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

La argentina detalló que atravesó por un proceso de crecimiento, que finalmente la llevó a dar luz a este tema, que nace de la inquietud y en cuya letra le habla a un amor que ya partió para irse con otra persona.

“Llegaba al estudio con ese empoderamiento, por eso suena tan atrevida, porque venía de reuniones difíciles, que logré atravesar para llegar al estudio, y luego ya para mí hacer música es más fácil, así que decía ‘vamos con todo’”.

UNA VOZ DE ACOMPAÑAMIENTO

La intérprete de “Flores” opinó que en el quehacer de la composición, la vida personal siempre influye en lo que está trabajando el creador. Sin embargo, cuando empezó a hacer música no contaba con el hecho de que sus canciones pudieran convertirse en un acompañamiento para la gente en momentos difíciles.

Según recuerda, su deseo inicial era cantar sobre aquello que le ayudaba a ella misma, para después ir a tocarlas en vivo. Con el tiempo, aprendió que ese sentimiento de identificación es lo que lleva a la gente a ver a un artista en un concierto y conectar completamente.

“Es de las cosas más lindas que he descubierto con la música, y las que más me llenan también cuando me encuentro con la gente en la calle y me cuentan sus experiencias con las canciones, que los ayudó a atravesar algo o simplemente los acompañó”, dijo.

Por ello, hoy como artista siente un compromiso de escribir letras auténticas. “Las canciones tienen ese efecto porque nacen de una intención más genuina, porque nacen de resolver asuntos propios”.

MANTIENE EL RUMBO

La nominada al Grammy Latino en 2014, como Mejor Nueva Artista reconoció que siempre es necesario recordar los motivos por los cuales empezó a hacer música, pues con el paso del tiempo puede llegar a perderse.

Uno de sus mayores temores es que “la coma el personaje”. “Si yo tengo éxito con historias de desamor, hay un riesgo que quiera contar siempre ese tipo de historias, porque funcionan. Pero al final esa narrativa se termina apoderando de mi creatividad”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Según revela, procura dar espacio a sus sentimientos y así atreverse a explorar otras temáticas que podrían resonar con su público, para seguir siendo auténtica. Tal fue el caso de “Lejos de la ciudad”, su primer tema de “amor full”, como ella misma lo describe, y cuyo recibimiento fue muy positivo.

Daniela Spalla adelantó que para los próximos meses lanzará nuevos temas, y está próxima a anunciar una gira por varias ciudades. Asimismo, ya alista su presentación en el Festival Hera, que se realizará el 24 de agosto, cuyo objetivo es fomentar la participación de las mujeres en la música.