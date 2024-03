Hospitalizan a Consuelo Duval de emergencia por un problema que pudo agravarse

Consuelo Duval tuvo que ser hospitalizada de emergencia para recibir un tratamiento que había retrasado por motivos laborales, así fue como lo explicó la actriz a través de sus rede sociales, en donde indicó que llegó justo a tiempo con el especialista, pero en caso de haberlo hecho más tarde, la situación se hubiera complicado.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la también comediante explicó que tiempo atrás el médico le había dicho que debía someterse a una cirugía; sin embargo, ella decidió pausar esta intervención, pues justo había iniciado con sus presentaciones teatrales y no quería suspenderlas.

Al final cumplió con este objetivo como lo tenía planeado, pero todavía tenía que atender el problema que le habían diagnosticado, por lo que al terminar con estos compromisos ingresó al hospital en donde se sometió al procedimiento que necesitaba.

¿Qué le pasó a Consuelo Duval?

La actriz confesó que al poco tiempo que de que iniciaran sus funciones de la obra ‘¿Por qué las mujeres aman a las cabron*s?’, el médico le dijo que su vesícula no estaba trabajando correctamente, por lo que debía quitársela.

A 5 días de arrancar la gira por la república mexicana me dijo el doctor que mi vesícula estaba fallando y que tenía que operarme.

Ante este escenario, tomó la elección de no cancelar ninguna de las presentaciones, pues todas sus entradas estaban vendidas.

Por ello, continuó con sus interpretaciones como las tenía planeadas: “Le pedí a Dios y a mi cuerpo que me diera fortaleza y salud para poder cumplir con este compromiso”, detalló en una publicación de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Consuelo Duval (@consueloduval)

Al final, su gira salió como lo había esperado y le agradeció a sus seguidores por haber acudido a este evento. Al terminar con todas las fechas programadas, regresó con el especialista para continuar con el procedimiento.

¿Cuál es su estado de salud?

Al salir de la operación, la protagonista de ‘La Familia P. Luche’ subió una historia en la que señaló que todo había salido bien, aunque destacó que si hubiera tardado más, su diagnóstico se hubiera agravado.

“Ya me curé, ya me quitaron la vesícula que estaba llena de lodo. Estaba tantito así de explotar y ahí sí ya no la contaba, pero me siento muy bien. Un poquito ‘achacosa’, pero bien”, con esto se refiere a que “lan han consentido”.

@tendenciaspopmx Consuelo Duval es ingresada al hospital de emergencia ♬ sonido original - Tendencias Pop Mx

Después afirmó que como todo salió correctamente ya podía irse a su casa. Antes de finalizar con este anuncio, la estrella de ‘La Hora Pico’ le dio las gracias a todos los médicos que la ayudaron, así como a su público.





Nota publicada en El Sol de Puebla