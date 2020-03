Hijo de Woody Allen critica publicación de memorias del cineasta

Nueva York, Estados Unidos.- Ronan Farrow, el hijo de Woody Allen, criticó duramente el anuncio de la próxima publicación de las memorias del cineasta y dijo que dejaría de publicar en Hachette, porque no quiere estar en el mismo grupo editorial que su padre adoptivo.

"Hachette no hizo las verificaciones sobre el contenido de este libro", dijo Farrow.

Según él, el editor no se puso en contacto con su hermana, Dylan Farrow, que acusa a su padre de abusos, lo que constituye según él "una falta enorme de profesionalismo".

Desde que empezó el movimiento #MeToo, en octubre de 2017, Woody Allen ha sido acusado de haber abusado sexualmente de su hija adoptiva Dylan Farrow cuando tenía 7 años.

"Esto demuestra la falta de ética y de compasión por las víctimas de agresiones sexuales", dijo Farrow, y afirmó ademas que no puede "trabajar con un editor que se comporta así".

El editor Grand Central Publishing, filial de Hachette, anunció el lunes por sorpresa la compra de los derechos de las memorias de Woody Allen, que se publicarán el 7 de abril.

Según la editorial, el libro "A propos of Nothing", es "un relato exhaustivo de la vida de Woody Allen, a la vez personal y profesional",

Tras dos investigaciones distintas de varios meses en los años 90, el fiscal de Connecticut encargad del caso decidió no inculpar al director aunque declaró públicamente que sospecha de Woody Allen.

Dylan Farrow, que tiene el apoyo de su madre adoptiva, Mia Farrow, y de su hermano Ronan, volvió a acusar a Allen en 2018, aunque el cineasta volvió a negar los hechos.

En octubre Ronan Farrow publicó su segundo libro, "Catch and Kill", que habla de su trabajo de investigación para revelar las acusaciones de acoso y agresión sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein.

El libro, editado por Little, Brown and Company, una filial de Hachette, fue un éxito.