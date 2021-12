Hermoso Cariño: la canción que Chente le cantó a una potosina

A una horas de su muerte, el pueblo potosino llora la partida del charro de Huentitán, Vicente Fernández quien a lo largo de su carrera visitó en innumerables ocasiones San Luis Potosí, siendo principalmente el Palenque de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) su sitio favorito.

La vida de Lourdes Blanco fue marcada por las canciones de Vicente Fernández, ya que su mamá, doña Agapita Alonso, era gran admiradora de Don Chente, y por ello tenían toda la colección de discos, los cuales eran escuchados en todo momento durante la niñez y adolescencia de Lourdes.

La Historia

En Agosto de 2009 al anunciarse el programa artístico del Palenque de la Fenapo, Doña Agapita Alonso se emocionó por la actuación de Vicente Fernández para los días sábado 29 y domingo 30 de agosto; su sueño era verlo en persona, escucharlo cantar y si se pudiera saludarlo.

Su hija Lourdes Blanco, flamante profesionista de la facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) vio la emoción de su madre por la noticia por lo que decidió llevarla al palenque para cumplirle su sueño.

A pesar de la gran demanda de boletos consiguió dos en sección Preferente, Fila F para el domingo 30 de agosto.

Los nervios y expectación por ir a ver a Chente iban en aumento mientras la fecha de su concierto se acercaba.

"Fue muy especial pues mi mami iba muy emocionada y yo con la alegría de hacerla feliz pero también porque yo estaba embarazada de mi Mony", contó Lourdes.

Llegaron al palenque de la Feria y se acomodaron en sus asientos en la Sección F, un poco lejos del redondel pero con buena vista.

Enfundado en un traje de charro color café oscuro salió el Charro de Huentitán con su pelo cano para interpretar sus grandes éxitos ante la euforia de los asistentes, entre ellos Doña Agapita, visiblemente emocionada, contenta y feliz.

La Dedicatoria

El deseo de Doña Agapita era saludar y de ser posible tomarse la foto con su querido Vicente Fernández, pero estaba muy lejos del escenario y además no traía cámara fotográfica.

"Era misión imposible, la felicidad se convirtió en enojo porque no había cámara, yo no traía un celular con cámara, pero además los celulares del año 2009 no traían buenas cámaras" recuerda Lourdes.

El milagro llegó cuando la joven economista vio en primera fila a una amiga con su esposo; " le mandé un recado con una mesera y le platiqué el deseo de mi mami, resultó que su esposo era de seguridad y el propio señor fue por mi mamá hasta donde estábamos y le cedió su lugar frente al redondel para que ella pudiera acercarse a Don Vicente Fernández".

Era el sueño realizado de Doña Agapita. tenía frente a sus ojos a su cantante favorito, el mismo que la acompañaba en sus momentos de alegría, como en sus momentos de tristeza; el mismo que le acompañaba a hacer el quehacer, ella barriendo, mientras el charro de México le cantaba.

Desesperada por lograr la fotografía, Lourdes movió cielo y tierra para conseguir un celular con cámara para eternizar el momento en que su mami pudiera saludar a Chente. ¡Y lo consiguió!

Tenía el lugar en primera fila, tenían el celular listo, sólo faltaba el saludo.

Vicente Fernández comenzó a entonar la canción Hermoso Cariño; doña Agapita emocionada al máximo extendió sus brazos y le aplaudió con gran fuerza para reconocerle el talento. Fue tal la energía de Doña Agapita que Vicente Fernández sintió el cariño y agradecimiento de la señora que fue hasta su lugar a saludarla y de pasó le dedicó la canción cantándole al oído un fragmento.

¡Hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz!

El improvisado fotógrafo, con celular en mano, inmortalizó el encuentro.

Doña Agapita, la potosina a la que Chente le dedicó Hermoso Cariño hace ya algunos años que dejó el plano terrenal, hoy Don Vicente Fernández también partió al encuentro con el Señor.

Su historia es de la muchos potosinos que con la música de Vicente Fernández crecieron y que a pesar de su muerte ¡es y seguirá siendo el Rey!