Hello Seahorse estará en SLP durante la gira de Híper, su nuevo disco

¿Eres fan del rock alternativo? Pues aquí te va una buena noticia: la agrupación mexicana Hello Seahorse! se presentará en San Luis Potosí el 21 de octubre de este año, dentro de la gira que realizan por toda la República Mexicana.

La agrupación está promocionando su nuevo álbum Híper y el pasado 30 de septiembre se presentó en Tijuana, el 5 de octubre estarán en el Pepsi Center de la Ciudad de México, el 21 de octubre aquí en tierras potosinas, para después viajar a León, Querétaro, Oaxaca y Puebla en el mes de noviembre.

Hello Seahorse! se formó en el año del 2005 y en el año 2006 presentaron su primer álbum debut titulado Hello Seahorse!... and the Jellyfish Parade, que fue producido por Oro de Neta y editado por su propia disquera Freaks & Geeks.

A partir de ahí, les dieron la oportunidad de tocar en el Festival Manifest 2006, causando gran éxito en su presentación.

La agrupación mexicana no se ha salvado de varias modificaciones y actualmente está integrada por Denise Gutiérrez (vocalista), Bonnz! (en la batería), y Fernando Burgos (en los sintetizadores).

Actualmente, han declarado, están probando nuevos sonidos que esperan que sus fans reciban con gusto.

Al respecto de Híper, la vocalista Denise adelantó que incluye 10 canciones en las que predominan los sonidos del sintetizador y el bajo. Para su realización colaboraron cuatro productores: Ulises Lozano, de Kinky, Milo Froideval, Dan Solo y Yamil Rezc.

Actualmente Hello Seahorse! es considerada como una de las bandas más importantes del indie mexicano, pero tienen un gran reto, pues reconocen que el público favorece más a propuestas extranjeras, dificultando el camino de artistas emergentes a nivel nacional, por lo que han pedido el apoyo de su país: México, para que los melómanos rockeros conozcan su talento y todo lo que está por llegar con Híper.