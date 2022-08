Gussy Lau confiesa que sigue enamorado de Angela Aguilar

Es el segundo año consecutivo que el compositor sinaloense Gussy Lau recibe el galardón Éxito SACM 2022 por la canción Aquí abajo en el canto de Christian Nodal, con miles de descargas virtuales a nivel mundial.

Sin embargo, el autor mexicano de temas populares no la está pasando bien, pues al ser creador de dos grandes hits en el canto de Ángela Aguilar -su ex novia- con Ahí donde me ven y Se disfrazó, declaró en entrevista en su paso por la alfombra azul de dicha entrega de premios que: “Me inspiré en Ángela para componerlas. Ahorita ya no le he hecho temas, sólo he apuntado algunas frases, ideas, nada más y nada en concreto; en los dos últimos meses”.

Ante la pregunta de si sigue enamorado de la hija de Pepe Aguilar, dijo, “¡sí!” afirmó tajante. No obstante, Gussy dijo que el ser traicionado por gente muy cercana y hasta de algún familiar por parte de él, al infiltrar fotografía en la que se le capta a él con Ángela como novios, fue muy fuerte para él.

Añadió que aunque no de inmediato terminaron su noviazgo, al final se distanciaron y se dio la ruptura: “Más vale tener el corazón en mil pedazos, pero la conciencia en una pieza, sabemos que hicimos las cosas bien. Eso fue ajeno para mí. El que se diga que yo lo haya filtrado, jamás lo haría. Y nada, nada más queda el aprendizaje.

"Después de la ruptura mejor el distanciamiento, para estar en plena madurez, ya no tiene caso seguir”, declaró. Lau informó que cuenta con poco más de 30 canciones creadas en solitario o con Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar; con quien hizo una gran mancuerna para crear temas:

“La editora los está sacando. Ya está el videoclip en Youtube de Ángela cantando Se disfrazó. Y sí gracias a Pepe Aguilar, una de mis canciones llegó a Intocable, No me hablen de amor y falta otra más con Camila”.

Gussy Lau está más seguro de la honestidad de Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar, que no ha tomado ninguna represalía en su contra en el plano laboral que es que fluya sus composiciones y lleguen a otros solistas y grupos:

“No no me ha afectado en mi trabajo. La verdad es que no”.

Al ser un prolífico compositor sinaloense se refiere a sus temas como hijos que aún él no lo experimenta en la vida real:

“Uno cuando hace una canción que es como un hijo, uno lo que quiere que le vaya bien y que sea lo más trascendental posible. Básicamente si le va bien a una que le vaya bien a la otra no se trata de competir con uno mismo”.

En relación a la canción Aquí abajo que le da otro reconocimiento más como compositor con el Éxito SACM 2022, dijo que no sabe por qué alcanzó dicho triunfo:

“No hay publicidad mala, a él le está yendo bien -Christian Nodal-, como a la canción las mejores bendiciones para Christian”.

Tiene pendiente otra canción con la banda Águila Real y espera que dicha composición le vaya bien en el gusto del público.

Gussy también habló de su sentir emocionalmente en torno al destape que Ángela Aguilar mantenía un noviazgo con él y a quien sigue amando:

“Ya hace tiempo de eso, 5 a 6 meses. Yo más sereno, más tranquilo no es mi tema favorito de hablar. Y lo mejor ha sido el distanciamiento entre nosotros y como personas maduras ya no tenía caso seguir, ante esta intromisión, porque de nuestra relación sólo lo sabía un círculo muy íntimo mío y de ella”.

Gussy Lau, un joven compositor que las redes sociales mal utilizadas por una persona que lo traicionó, le arrebató de su vida una relación sentimental que bien era un garbanzo de libra por partida doble. Encontró a la mejor intérprete y que era su musa, que le colocó en las plataformas de música dos de sus composiciones inspiradas en ella, con las que espera regresar por su Éxito SACM 2023.