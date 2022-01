Guionista de ¿Quién mato a Sara? revela el secreto detrás del éxito de la serie

Fue hace casi tres años cuando el guionista chileno José Ignacio El Chascas Valenzuela recibió una llamada de Roberto Stopello, un colega con quien había trabajado en Telemundo, y en esa ocasión lo invitó a escribir una serie para Netflix.

De inmediato aceptó, y comenzó a preparar varias propuestas, de las cuales la favorita de los ejecutivos de la plataforma fue una titulada ¿Quién mató a Sara?, que sigue los pasos de un joven que resulta inculpado del feminicidio de su hermana, y años más tarde sale de la cárcel listo para encontrar al culpable, y vengar a su familia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El proyecto se estrenó el 24 de marzo de 2021, y rápidamente se colocó en la lista de los contenidos más vistos en México. El éxito cruzó fronteras, y en cuestión de semanas se posicionó en el top 10 de 87 países, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Israel, Brasil y Francia; y fue vista por 55 millones de hogares, colocándose así como la serie latina más vista de Netflix el año pasado.

“No sé cuál fue el motivo de su éxito”, señala al respecto. “Me puse a pensar cuáles son los temas globales que preocupan a la sociedad en general, se relacionan con la diversidad, la inclusión de las minorías, los derechos para las familias homoparentales y la población LGBTIQ+. Son cuestiones globales que se hablan tanto en México, como en Chile, en Australia o en Francia, por lo tanto decidí meterlos en la historia”, dice el escritor de 49 años.

Otro de los aspectos que tomó en cuenta fue hacer una trama fácil de seguir, cuya premisa se resolviera en los primeros capítulos. Asimismo, buscó retratar el impacto del tráfico de influencias y la corrupción, pues es algo que a nivel personal le molesta bastante.

Este enfoque se volvió más relevante porque cuando empezó el guion, Donald Trump todavía era presidente de Estados Unidos, y le indignaba mucho ver cómo un hombre podía alcanzar ese nivel de poder, y cometer actos de lesa humanidad sin consecuencias, por el simple hecho de “tener un apellido rimbombante”.

“Es algo con lo que nos podemos sentir identificados todos a lo largo del mundo, porque en todos los países hay corrupción, y cada vez se ve más está corrupción de la élite. Por eso creé a César Lazcano (el antagonista de la serie), y lo puse de esa manera, como una crítica y una manera de exponer a estas personas que se sienten por encima de la ley”.

Gossip Estos son los estrenos más esperados de Marvel para 2022

El 19 de mayo estrenó su segunda temporada, y el 19 de agosto se anunció la tercera y última entrega, en cuyo elenco figura el aclamado actor francés, Jean Reno. Para José Ignacio, el hecho de tener a una estrella internacional dentro de la serie representa, además de un gran logro personal, un gran paso para Latinoamérica.

“Casi me caigo de la silla cuando me enteré”, dice entre risas. “Se está demostrando que todo este sistema de Hollywood está viendo a nuestra región como una posibilidad real de trabajo, y eso sólo habla bien de nosotros”.

“Es señal de que una serie chiquita, que cuesta un céntimo de lo que cuesta una gringa o europea, puede conquistar el mundo, en español, con actores latinos que hablan ese idioma, y escrita por un latinoamericano, producida además por una casa productora local”, agregó.

A nivel profesional, este proyecto le permitió explorar otra forma de escribir televisión, pues si bien en todas sus producciones mantiene una alta calidad, el acercarse al mundo del streaming lo llevó a descubrir nuevos enfoques, y nuevas maneras de enganchar a la audiencia.

“Cuando escribes para televisión pueden ser 68 capítulos, y acá son 10 como máximo, entonces te puedes dar el lujo de contar una historia con muy poquitos personajes. Las exigencias son muchas, y debes tener claro para dónde escribes, porque no puedes hacer una serie para streaming como si fuera una telenovela, o viceversa. Hay que aprender a hacer ese cruce y agarrar de los dos mundos lo mejor, que eso fue lo que hice”.

La paternidad sube su exigencia

Dado que la trama gira en torno a un feminicidio, para José Ignacio era fundamental abordar el tema con mucho respeto. Mientras escribía el guión, pasó gran parte del tiempo investigando sobre el tema, para conocer las leyes y las penas a las que se someten a los criminales, así como algunos casos emblemáticos que han conmocionado al país.

Este compromiso por presentar una historia fidedigna se reforzó luego del nacimiento de su hija Leonora, tan sólo dos meses después de que empezara a trabajar en la serie.

Y es que si bien asegura sabe manejar las críticas negativas, no cabe dentro de su cabeza la posibilidad de que, cuando sea adolescente, su pequeña vea algo hecho por él y no le guste.

“El hecho de ser papá me dio un sentido de responsabilidad con lo que estoy escribiendo diez veces más grande. Pienso que en algún momento mi hija va a leer o ver eso que hice, y me muero si no le gusta, o si me dice ‘papá, qué malo te quedó eso, qué poca preparación tuviste’”.

Además del cierre de ¿Quién mató a Sara?, para el próximo año prepara el estreno de la serie Donde hubo fuego, protagonizada por Itatí Cantoral y Eduardo Capetillo; y ya está en proceso de escribir una nueva telenovela para Telemundo, que sigue la historia de una mujer de 50 años.

En materia literaria, adelantó que lanzará dos libros, el primero titulado Mi casi casi mamá, dirigido al público infantil, que aborda una relación entre dos mujeres de distintas edades; y Gente como yo, una adaptación de una audioserie de su autoría, que presenta la travesía de una pareja homoparental que busca adoptar un bebé.