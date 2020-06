Giancarlo Esposito protagoniza la serie Godfather of Harlem

Gustavo Fring fue uno de los personajes que más notoriedad le dieron en la década pasada a Giancarlo Esposito en la aclamada serie Breaking bad, y su precuela Better call Saul.

"Gustavo me enseñó a ir más despacio, a realmente poner atención y no actuar de forma impulsiva, buscar a ese alguien detrás del personaje, tomarlo y tener el control. Con Gustavo no era una cuestión de sólo decir líneas, era también tener un pensamiento, una intención de algo que quería obtener de aquellos con los que interactuaba y el buscar la manera de hacerse escuchar y obtener lo que deseaba", dice en entrevista.

Luego de la lección aprendida con Fring, el histrión se enfrenta con el reto de encarnar a Adam Clayton Powell Jr. para la serie Godfather of Harlem de Fox Premium; ambientada en los años sesenta, basada en hechos reales y protagonizada por Forest Whitaker, como el jefe de la mafia, Ellsworth Bumpy Johnson. Este trabajo promete mostrar una colisión entre la oleada criminal y la lucha por los derechos civiles, llegando a las pantallas en un tiempo donde movimientos de lucha contra el racismo como el Black Lives Matter, están en el foco de atención.

"Estamos por fin dándonos cuenta de que lo que pasa en nuestros países, pasa en la humanidad. No hay un color para definir a nuestra especie", advierte Esposito sobre las reivindicaciones raciales. "Para mí estos movimientos son muy importantes, porque están empezando a derrocar el sistema racista en que estamos envueltos no sólo mi gente, sino los latinos, indígenas, mujeres y es momento de encontrar nuestra verdadera realidad".

Adam Clayton Powell Jr., un hombre con hambre de cambio, cuya realidad no dista de la que se vive en estos días, "fue uno de los primeros hombres negros en escribir acerca de los derechos humanos en los Estados Unidos, peleó muchísimo por los derechos civiles, no sólo de los afroamericanos, sino también por los hispanos y asiáticos. Siempre estuve muy familiarizado con él, pero al aceptar este rol y empezar a investigar sobre su trayectoria me sorprendí con el trabajo que hizo en los sesenta", afirmó Esposito.

El intérprete asegura que el espectador encontrará interesante a este personaje también por su humanidad. "Fue alguien que amaba vivir la vida y en aquellos tiempos, parte de su filosofía tenía que ver con recordarse a sí mismo ser siempre él mismo. Por supuesto que no era perfecto, pero sabía muy bien, quién era, de dónde venía, y cómo podía cambiar este mundo y su sociedad. Sí, tenía un ego enorme, era un mujeriego, pero jamás lo negó y se ganó mi respeto como ser humano, me divertí interpretando a este personaje que siempre dice lo que piensa y no oculta su verdad. ¿Qué tan seguido tenemos la oportunidad de hacer eso?".