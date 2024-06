Gian Marco reafirma su pasión por la música al presentar el disco “Aún me sigo encontrando”

Con su más reciente álbum, “Ahora me sigo encontrando”, el cantante Gian Marco reafirma que el camino de la música, el cual escogió hace más de 40 años, fue el correcto para él. Con 17 discos en su trayectoria y tres premios Grammy, sigue teniendo ganas de hacer música nueva como el primer día que empezó a componer.

“Sería para mí rarísimo grabar un disco sin tener ganas, era reafirmar que esta carrera me sigue gustando, me sigue alimentando, que no me equivoqué en elegir la carrera que elegí, sabía que quería vivir de la música toda la vida”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

Además de su trayectoria como cantante, que le ha valido discos de oro y platino en diversos países de habla hispana, también se ha desempeñado como compositor para artistas como Alejandro Fernández (Canta corazón), Marc Anthony (Hasta que vuelvas conmigo), Gloria Estefan (Hoy), Manuel Mijares (Si me tenías) y Diego Torres (Empezar de nuevo).

SUS ALIADOS ITINERANTES

Al preguntarle sobre su inspiración para componer temas tan diversos durante todos estos años, asegura que ésta proviene de la gente que lo rodea, y a partir de ahí se deja llevar entre las distintas temáticas que puede abordar, como el “amor, desamor o la introspección”.

“Encuentras caminos diferentes, hay rutas que uno toma como plantillas, pero también es bueno indagar en otras formas de escribir, y eso te lo da la experiencia y el instrumento”, explicó el también productor.

“Componer en la guitarra o el piano, o el charango en este caso, es diferente. Cada instrumento tiene su color y su forma, siempre busco la manera de escribir de distintas formas, para ampliar mi espectro y mi capacidad de decir las cosas”.

Asimismo, confesó que si bien su guía para elegir los ritmos y el estilo que va a explorar en cada disco es su propio crecimiento, también reconoce que el público es quien pone la calificación final, y es un gusto ser parte de una industria que ofrece variedad musical a sus escuchas.

“Somos seres itinerantes en ese sentido, hay gente que crece con tu evolución y energía, y otros que crecen con tu frecuencia. Hay quienes no te conocían y te descubren con un disco”.

“La música es mi mundo, planteo cosas y es como un estacionamiento. Hay gente que llega y se queda, o van y regresan, es algo itinerante, no puedo pretender que el público que me sigue piense en mí todo el día o no escuche a otros artistas, es una mentira gigante”.

UN DISCO DE DUETOS

El disco que presenta actualmente, que contó con la producción del colombiano Julio Reyes Copello, incluye duetos con figuras como Leonel García, Rubén Blades, Silvio Rodríguez y Mike Bahía, por mencionar algunos.

Al respecto, Gian Marco compartió que fueron seleccionados en función de las canciones, pues al terminar de componerlas se le venían a la mente esos nombres, y todos aceptaron su invitación.

Uno de los sueños que cumplió en este material fue el de cantar con Silvio Rodríguez, en el tema “Los sueños de tu vida”, el cual está dedicado a su hija Abril. “Es la menor, tiene 19 años. Un día en esos procesos apareció la oportunidad de hacerla, y salió esta canción preciosa que está dedicada a todos los padres. Es una canción que sale del corazón, muy profundo”.

Sobre la elección del intérprete de “Ojalá”, detalló que “se nota mucho la influencia que tengo de su pluma en esa canción, y apareció en mi cabeza”, y eso lo llevó a extenderle esa invitación.