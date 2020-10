Gian Marco reafirma su amor por la música

A principios de 2020 el cantante Gian Marco planeaba dedicar este año a presentar nuevos sencillos y hacer gira por distintas ciudades de Latinoamérica. Pero al llegar la emergencia sanitaria sus planes cambiaron por completo, y aunque en aquel momento la incertidumbre fue el primer sentimiento que ocupó su mente, con el paso de los meses descubrió que era la oportunidad perfecta para trabajar en un nuevo disco.

“El arte es una industria que nos ha acompañado mucho en estos encierros, hay gente que ha empezado a pintar de nuevo, a escribir, a leer más que antes. Pero en mi caso no fue así, aproveché para estudiar algunos softwares de audio que no conocía tan bien, pero nunca me pasó por la cabeza hacer algo distinto a la música”, compartió.

Actualmente el cantautor promociona el primer corte de este nuevo álbum, que lleva por título “Prefiero vivir sin ti”. “Es una balada que tiene mucho que ver con los años 60, ese sonido con los ruidos de los vientos, un coro muy potente y un buen solo de guitarra”, adelantó.

Con este nuevo proyecto se mantiene fiel a su ideal de presentar música a manera de álbum, ya que si bien en el pasado él y su equipo de trabajo se adaptaron a la tendencia de lanzar sencillos independientes a través de plataformas digitales, todavía se considera un "músico de la vieja guardia" a quien le entusiasma ver sus composiciones materializadas en un disco.

Aunque en materia de trabajo asegura no haber sentido un gran cambio, puesto que ya tenía experiencia previa en trabajar de manera remota para grabar con otros artistas, en el ámbito personal sí tuvo una reflexión sobre los cambios que se han vivido este año.

“Ha sido un tema de introspección y agradecimiento porque estamos sobreviviendo una pandemia. No estamos “llevándola” o “yendo de la mano”, en esta época nos toca sobrevivir. Lo que más aprecio es el estar vivo, y seguir llevando mi música a la gente. Aunque hay quienes han perdido familiares o sus empleos, para otros ha sido para bien, y eso hay que reconocerlo”.

También pidió al público no perder la esperanza de que la situación va a mejorar, ya e incluso recordó cómo la industria se recuperó poco a poco después de la crisis sanitaria que generó el virus AH1N1 en 2009.

Gian Marco planea lanzar su disco en febrero del 2021, y desea tener la posibilidad de presentarlo de manera presencial en un "autoconcierto". "Tocar en vivo es una experiencia inigualable, espero pronto volver a sentir al público de cerca como siempre ha sido", finalizó.