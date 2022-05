Gian Marco Celebra 30 años de carrera con una gira

Para Gian Marco el ser músico era una meta que persiguió desde pequeño, y por ello hoy celebra haber cumplido tres décadas dedicándose a esa profesión que hoy lo llena de agradecimiento, al ver el cariño que su público le ha brindado durante ese tiempo.

“Trabajé para eso, sí sabía que quería ser músico toda mi vida”, contó en entrevista. “Si después se me daba la oportunidad de dedicarme a esto siempre, bien, y me fui amoldando al camino. Al principio sueñas, pero después debes despertar para cumplir esos sueños”.

Su secreto para perdurar en una industria tan competida ha sido simple, mantenerse fiel a sus convicciones, cantando sobre los temas y ritmos que más le agradan. “No se trata de hacer música para ser famoso, o para ser un one hit wonder. Si tienes suerte de pegarla y sacar un hitazo está fabuloso, pero después qué sigue”.

El originario de Lima, Perú, inició su carrera en 1990, con un disco que llevaba su nombre, el cual fue muy bien recibido por la crítica, y le abrió las puertas del Festival OTI en su país, donde resultó vencedor, y fue representante en la edición internacional de 1993, celebrada en Valencia, España.

A lo largo de su carrera ha lanzado 17 álbumes de estudio, y su trabajo ha sido reconocido con múltiples nominaciones a premios en toda Latinoamérica, incluyendo 14 al Grammy Latino (se ha llevado tres, por sus discos Resucitar, Días nuevos y 20 años),

Sin embargo, para él la mayor satisfacción ha sido ver cómo, a medida que pasa el tiempo, fans de todas las edades se acercan a su música, y lo impulsan a seguir explorando nuevos sonidos.

“Hay público nuevo, de diferentes edades, y eso me encanta y me sorprende. Una de las cosas más bonitas que le puede pasar a un músico es reinventarse, y que en ese proceso llegue gente nueva. No dar por hecho que debes quedarte con el público que te sigue desde siempre, sino avanzar”.

Precisamente para seguir con los festejos de su aniversario, está próximo a traer su gira a la Ciudad de México, donde se presentará el próximo 9 de junio en el Pepsi Center.

Al respecto, señaló que “es un poco el resumen de mis 30 años, y la posibilidad de que la gente me vea en vivo, y que sepan y entiendan quién soy musicalmente hablando. Seguir intentando que el nicho crezca en México, y de ahí pasar a otras ciudades”.

Padre orgulloso

Al preguntarle qué artistas lo han inspirado durante su camino, Gian Marco sin dudarlo responde que nadie se compara a Nicole Zignago, su hija, cuya carrera empezó hace tan sólo unos años, pero le ha bastado para encontrar en ella un modelo a seguir.

“Debo confesar que mi máxima inspiración es ella”, dijo. “Ella decidió ser música, no me meto mucho en su carrera, pero cuando me pregunta le digo y converso, pero ella tiene su carrera, aunque siempre voy a estar ahí. Siempre le digo que sea lo suficientemente disciplinada, y le dedique 24/7”.

Compartió que la cantante se formó en el colegio Berkley, una de las mejores escuelas de música del mundo, por lo que está convencido del compromiso que tiene con su profesión.