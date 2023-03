Fiona Palomo protagoniza junto a Memo Villegas Nada que ver

Sin importar lo difícil que pueda tornarse una situación, siempre existirá algo positivo que pueda surgir. Ese es el mensaje principal de la cinta Nada que ver, una historia en donde la protagonista pierde la vista de manera repentina y, mientras ella cree que su mundo se ha derrumbado, descubre poco a poco que existen otro tipo de bendiciones.

El filme es protagonizado por Fiona Palomo y Memo Villegas. Paola (Palomo) es una arquitecta que, durante sus estudios de maestría pierde la vista. A su vida llega Carlos (Villegas), un enfermero perezoso que la ayudará a superar su problema, gracias a su peculiar personalidad cómica.

Para dar vida a este personaje, Palomo salió por un tiempo a la calle con los ojos vendados y experimentar esa sensación de vulnerabilidad ante un mundo complejo.

“Fue mucha tarea, no hablé con alguien así, simplemente porque no me atreví, no sabía si era algo incómodo, pero sí hablé con gente que trabaja con ellos y entienden las diferencias de una ceguera con la que alguien nace, contra el perder la vista de forma repentina. En cuanto a lo profesional fue hacer la tarea de investigar ¿por qué Paola perdió la vista?, ¿qué le sucedió?, ¿cuál es la naturaleza de sus ojos?, también fue grabarme en casa y mandar los videos para evaluación en donde me decían que parpadeara menos hasta conseguir el movimiento adecuado”, afirmó la actriz en entrevista.

“Emocionalmente me puse a leer mucho, la empatía fue de gran ayuda; también me vendé los ojos y salí con mi bastón, hice que mi hermano me acompañara nada más por cualquier cosa, sólo quería aprender a percibir el mundo de otra manera”, agregó.

Este personaje hizo que Palomo concientizara sobre ciertos aspectos de su vida, incluso reafirmó su postura de siempre aprovechar el presente, ya que todo puede cambiar al día siguiente.

“Tuve la fortuna de crecer muy consciente y agradecida por lo que me rodea, por lo que puedo tener y no tener, aprender de todo gracias a mis papás, a mi familia. Agradecer es algo que, si ya lo tenía, aumentó muchísimo más con este proyecto, me emocionó profundamente quitarme la venda de los ojos y poder ver el rostro de mi mamá o mi hermano.

“Esta película te abre a otro mundo para percibir con otros sentidos, me conmovió mucho y me hizo entender mucho más; de pronto abrir la mente hacia muchos más idiomas y formas de comunicarse”, expresó.

Carlos (Villegas) es ese chico con esperanzas, que, a pesar de tener una mala condición económica y que sus deudas están al tope, no se desanima y busca salir adelante. Carlos conoce a Paola gracias a Susana, la ama de llaves de la familia.

“Susana es una mujer que se compromete a ser alguien positiva, ayuda, aporta, porque por todos lados se requiere su apoyo, está pendiente siempre de Paola, que está pasando un momento difícil, le tiene paciencia y por otro lado le está dando el chance a Carlos para que tenga un trabajo, esté al tiro, atento y no lo corran, porque es muy desbalagado el muchacho”, dijo Velázquez.

Camila Calónico y Jorge Zárate completan el elenco. La cinta fue escrita por Patricio Saiz Valenzuela y Alfonso Suárez Romero, bajo la dirección de Kenya Márquez.