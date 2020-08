Festival ZAPA, ventana al talento emergente

La bandas con música original, que cuenten al menos con un video en YouTube, y una canción en alguna plataforma digital de música, con una temporalidad no mayor a dos años, tienen una oportunidad única de difundir su material ante más de 100 mil espectadores, que es el número de melómanos que siguen las redes sociales del Festival ZAPAL, cuya quinta edición se pospuso hasta 2021 debido a la pandemia y mientras tanto, lanza una convocatoria para músicos profesionales en los inicios de su carrera.

Denominado “El Festival más mexicano” por sus raíces y sus características culturales, se prepara para regresar el año próximo a su sede en Saltillo (donde han actuado bandas como Café Tacvba o Moderatto), aunque ha seguido presente con diversas actividades.

“En estos momentos la gente está más necesitada de solidaridad que de que le vendamos un boleto. Ya llegará el momento de los conciertos, como promotores de eventos confiamos en que esta situación pasará y por lo mismo estamos enfocándonos en lo que siempre ha sido uno de los valores de nuestro festival: el apoyo a los talentos”, dice Elías Medina, fundador de Festival ZAPAL al anunciar La ventana, un certamen que tendrá dos ganadores, uno de Saltillo o Monterrey y otro de la Ciudad de México.

Abierta a todos los géneros musicales, la convocatoria presentará a partir del 25 de agosto y durante diez semanas a los participantes, entre quienes se elegirán a diez talentos para realizar un show live-stream, que se transmitirá por las redes de Festival ZAPAL.

“Hay que apoyar a la banda, si ellos ven que sus artistas están batallando con esta situación por la pandemia, imagínate cómo traen la moral; les ofrecemos un espacio para que toquen, muestren su talento y los conozcan nuestros seguidores, no dudo que varios de ellos, aunque no ganen, puedan estar en el siguiente ZAPAL porque su talento así lo demuestre, queremos darles este aliento, que puede ser el inicio de una buena relación no solamente con nosotros, sino con la gente que nos sigue”, agrega el promotor.

El Festival ZAPAL 2020 no alcanzó siquiera a anunciar su fecha, programada para el último trimestre del año, las localidades iban a salir a la venta el 27 de marzo, el mismo día que en el noreste inició la cuarentena. “Desde ese momento decidimos cambiar el chip y buscar la manera de colaborar con la banda que ha estado con nosotros durante cuatro años y se suma a este proyecto una aplicación que se llama Sónar y nos aliamos para abrir La Ventana en la Ciudad de México. Los cinco finalistas tendrán una transmisión en vivo desde el Pepsi Center y el jurado va a elegir al ganador que tocará en ZAPAL en horario estelar”.

Una remuneración económica y la grabación de un videoclip profesional, complementan el premio de La Ventana ZAPAL, llamado así en honor a la tribu de indios Zapalinamé de Coahuila, “que al leerse al revés, dice la paz, que es parte de los valores que nosotros promovemos en nuestro festival, hay mucha oferta cultural, que va más allá de la música en vivo y la venta de cerveza; tenemos una zona sagrada donde indios de más de 17 comunidades e México y Estados Unidos se reúnen para hacer temazcales, limpias, es toda una experiencia aparte de la que ofrece el festival el sí”.

Respecto a la fecha del festival el próximo año, concluye Elías Medina “es muy difícil plantearla, hacer planes ahorita porque la realidad es que es está todo parado; hay shows en auto o conciertos en línea, pero creemos que todavía podemos esperar un poco”, para volver a las experiencias en vivo.