Fernando Ciangherotti y Claudia Ramírez, en duelo de actuaciones en escena de Mi secreto

Dos de los personajes principales de la telenovela Mi secreto, producida por Carlos Moreno se enfrentaron en duelo de actuaciones; Alfonso Ugarte (Fernando Ciangherotti) mira incrédulo que quien fue el amor de su vida, Fedra (Claudia Ramírez), es la que descarga un arma sobre él.

Cerca de tres horas y media entre ensayos y grabaciones en el Foro 14 de TelevisaUnivision llevó la realización de la impactante escena de la muerte del rico hacendado a manos de su esposa.

Celebridades Geraldine Bazán defiende su personaje en Corona de Lágrimas

En un receso de las grabaciones Ciangherotti bromea: “me siento muy muerto… Siempre da miedo morir, tanto en la ficción como en la vida real”.

El actor comparte que en el caso de su personaje, “es algo frustrante la muerte, porque no se lo espera. Aún tiene la esperanza de hacer las paces y retomar el cariño de su hija”, interpretada por Isidora Vives.

En relación a Fedra, agrega que llegó a la vida de Alfonso inesperadamente, pues éste “siempre creyó que después de morir la madre de su hija, nunca se iba a enamorar”.

Y así se despidió de Alfonso Ugarte: “como cada proyecto, hago mi mejor desempeño, me esfuerzo, llego puntual a los llamados y con mucho cariño, cuando uno termina una telenovela no sólo deja al personaje, también a muchos amigos de escenas y el resto del equipo de producción que nos convertimos en una familia durante las grabaciones”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por su parte, Claudia Ramírez, confesó que “matar al hombre con quien viví y dormí, sí me resultó difícil. Y como vieron, aún me dio muchos jalones de cabello que sí me dolieron, en realidad. Sí hay complicaciones en estas escenas y más con muertes y golpes”.

Aunque, adelanta que el personaje de Ciangherotti seguirá vivo en los recuerdos de su hija. “Estas escenas son tan mecánicas y exactas por el marcaje que te dan, que lo único que uno piensa es en cuidar cada movimiento para que lleve ese realismo que se requiere en el capítulo, pero no se siente nada, porque en los ensayos te dan indicaciones y ahora en la grabación tienes que llevar al pie de la letra las acotaciones que se requieren”, describe.