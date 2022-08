[En video] Emma Calo iluminó la noche potosina

El Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina no pudo ser mejor escenario para que la Soprano potosina, Emma Calo, compartiera su talento interpretando su opera/pop, deslumbrando con su voz a su público, teniendo la oportunidad de abrir la presentación de Cristian Castro, con quien tuvo oportunidad de hacer dueto la noche del pasado martes.

Para Calo, el presentarse ante su gente “Fue una experiencia increíble, en verdad es algo que no me esperaba, en mi participación no esperaba la reacción de la gente que fue bastante bien a pesar del género que interpreté que fue opera/pop.”

La ex participante de la Voz México en el 2017, tuvo la oportunidad de convivir y fusionar su voz con la de Cristian Castro, interpretando “Volver amar” que fue muy bien recibida por la gente “Le canté algo ahí en su camerino y de ahí salió la idea de salir a cantar con él en el escenario, para mí es una oportunidad muy grande de poder crecer como artista, fue una experiencia maravillosa.”

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“Cante “Granada” de Agustín Lara, quedó sorprendido, y en ese momento le dijo a su asistente que iba a cantar con él un par de canciones, al final solo fue una, pero fue una experiencia maravillosa” dijo la Soprano potosina

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Aunque el momento fue improvisado, el dueto fue de lo mejor de la noche “Estaba muy preocupada porque se me fuera a ir la letra, sobre todo por la personalidad de Cristian Castro, pero salió muy bien.”

Emma Calo continua con proyectos interesantes y que espera concertar como su próximo video musical y su disco, por el momento se enfoca en sus presentaciones que será en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes, el 14 de septiembre a las 19:45 horas, así mismo Bernal, Querétaro para el mes de octubre.

EL DATO Próximamente estará grabando un video musical y ya planea su disco

