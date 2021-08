[En video] Después de 8 años, "Public by Two" regresa con nuevo sencillo "Despertar"

Despertar es el nuevo sencillo y video de Public by Two, una canción potente en sus letras, música y en las imágenes de su video el cual ellos estuvieron a cargo de la dirección artística y producción audiovisual.

Public by Two es una banda que se formó a partir de este 2021, y está compuesta por los hermanos venezolanos José Blanco de 26 años es cantautor y vocalista, y Jesús Briceño de 30 años, es bajista y compositor, productores que desde hace más de 10 años radican en nuestro país. Ahora en Guadalajara Jalisco.

Cortesía | @PublicByTwo

En entrevista telefónica para El Sol de San Luis, José el vocalista, nos platicó sobre sus próximos proyectos, realizaran un concierto vía live streaming y participaran en el festival de Guadalajara.

Su trayectoria comenzó en el 2011, y bajo el nombre de artístico 3 Rails llevaron su música a México, Panamá, Alemania, Colombia, y figuraron como “Banda Revelación” en los premios Oye! 2012. Debido a distintos intereses de los demás integrantes, José Blanco y Jesús Briceño, decidieron hacer una pausa indefinida con el proyecto para canalizar por completo su energía en el crecimiento de su empresa de producción profesional audiovisual “Dahouse Studios”, donde a la fecha colaboran tanto para marcas, como para artistas reconocidos y otros más en desarrollo.

Cortesía | @PublicByTwo

Desde entonces transcurrieron casi 8 años, hasta que el momento de regresar, llegó... porque las cosas se acomodaron solas... con canciones, música, ensayos, horas en estudio de grabación, un gran talento cobijando la concepción de esta nueva propuesta, y con un ánimo imparable para darle la bienvenida al comienzo de una historia llamada Public by Two.

Despertar Leal por todo el país, imaginando las posibilidades de su música a través de una identidad genuina, Public by Two presenta su álbum denominado Leal, y el título lo dice todo. Leal contiene 11 tracks que se presentan paulatinamente acompañados de sus respectivas historias en video, “Anestesia”, “Despertar”, “Quédate”, “Eres”, “Analog”, “Leal” “Papá”, “Cristal”, “Amanecer”, “Solo “ y “Señales”.

Public by Two es una fusión de pop-rock, y la balanza entre un género y otro, se mueve a conveniencia del gusto de quien los escucha. Public by Two es una propuesta construida a detalle en cada letra y en cada acorde.

Public by Two se rodeó del más talentoso equipo para trabajar en la producción de Leal, como Ricardo Gutiérrez como Ingeniero de Sonido (Cartel de Santa, Julio Iglesias, Genitallica y Danna Paola). El dos veces ganador de Grammy® y tres veces ganador de Latin Grammy® Ignacio “Nacho” Molino como ingeniero de mezclas (Ruben Blades, Carlos Vives, Diego Torres, Gente de Zona, Pacific Broders, CJ Ramone); y el ganador del Grammy® Randy Merrill como Mastering Engineer (Justin Bieber, Lady Gaga, Adele, Sam Smith, Harry Styles, Imagine Dragons, Ariadna Grande y Shawn Mendes). Sigue a estos talentosos hermanos Public By Two en Instagram: @PublicByTwo Facebook: @PublicByTwo

