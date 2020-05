En conferencia con cantautor Leonel García

Con un ritmo totalmente diferente al que lo hemos venido escuchando, Leonel nos sorprende lanzando “Normal”, un sencillo que fue totalmente producido por el cantautor y que tiene un ritmo que contagia a todos

En palabras de Leonel: “Es una canción que quise hacer más divertida, groove, usando la batería y el bajo como elementos principales y así salirme un poco de la zona de balada”.

En una videoconferencia que ofreció el artista nos contó acerca de su nuevo material, de cómo la ha pasado en esta época de cuarentena, y de muchos otros puntos de interés para los medios que estuvimos presentes en dicha conferencia.

Acerca del nuevo tema del canta autor mexicano, “Normal”, nos comentó que “es un poco funk, pensada en la música de los setenta, para mí es un homenaje a Stevie Wonder y esas rolas que te hacen sentir bien, estoy muy emocionado por este proyecto personal.

El artista también nos comentó: “llevo sin tocar como solista casi cinco años, ya que las giras con Sin Bandera se extendieron mucho y sé que traer música nueva es una gran responsabilidad, el disco tiene de particular que lo estoy produciendo yo y que los músicos con los que he grabado las canciones serán quienes me acompañen en los shows. En él hay es ese espíritu de una banda, de un grupo de personas que saben lo que vamos hacer en estudio y en vivo.

Tas hacer la pregunta de ¿Cómo te sientes con el hecho de presentar tu material pero no poder estar en los escenarios? Él nos respondió: Me siento un poco triste por tener que parar, pero sé que pronto tendrá que pasar todo esto, y me siento emocionado, ya que tenemos un proyecto bastante ambicioso, y pues ahora nos tenemos que adaptar a la realidad, decidimos no parar, queremos tener presencia con la gente e ir sacando una canción cada mes.

Nos contó acerca de su nuevo sencillo “Normal” y de la producción tan original del video de este tema.

Este tema nos relata cómo un beso lo puede cambiar todo para nunca ser “Normal”. Leonel nos explica un poco más del sencillo: “Es una canción sobre un tipo que está un poco obsesionado con un beso que le dieron y que está esperando el momento de repetirlo. Este tema tiene estos elementos retro, un poco vintage, van a poder escuchar la batería y el bajo muy funky. Sin duda alguna me metí en un territorio que no es el usual para mí, pero que me gusta mucho poder tener un poco más de ritmo, tanto para que la gente se divierta escuchándola como para el show en vivo”.

El video oficial fue grabado de una forma innovadora y creativa, donde a pesar del confinamiento mundial, Leonel nos regaló un video único grabado en una sola toma, totalmente en vivo y donde todo lo que sucedió en ese live fue grabado para ser el video oficial de “Normal”. Esto fue a través de YouTube Live y se presentó ‪el pasado viernes 8 de mayo a las 6:00 pm.

Leonel nos platicó que no se pensaba en hacer video para esta canción, pero la idea en casa platicando con su equipo cosas de producción, y pensar en un video en tiempo real fue algo emocionante, hablando con un amigo que es director, le emociono la idea y pues nada, nos pusimos a ensayar e hicimos un guion para que todo saliera de la mejor manera.

Por otro lado mencionó que prepara también un disco dedicado a la música mexicana en donde recreará temas conocidos de autores como Pepe Guízar y José Alfredo Jiménez de quien obtuvo una letra inédita a la que le ha puesto música, además de un tema propio este material tendrá lugar en agosto del presente año.

Nos mencionó que la reacción de las invitadas, al ser un disco mexicano sin mariachi fue interesante, les mande la maqueta grabada con mi voz para que pudieran visualizar los temas, y les pareció una idea llamativa y así supieron entender que necesitaba la canción y todas de manera excepcional se adaptaron a los temas.

Leonel García: mi intención es que la gente se sorprenda con lo que hago y que siempre tendré una propuesta para explorar e ir mas haya, y como artista no quedarme en una zona de estancamiento, evitando las zonas de confort, y creo que el público aprecia mucho esa cuestión de la exploración, dejando muchas cosas para ofrecer.

También nos expresó su sentir ante la situación actual compartiéndonos lo siguiente: Es difícil, en México se vive una situación política que también es difícil donde hay mucha división y con la diferencia de opiniones se hace más complejo, una tragedia nunca debe ser politizada y deberíamos ser un país , de mexicanos ayudando a otros mexicanos, porque lo más importante ahorita es buscar la salud, y ponernos solidarios con las personas que no pueden trabajar y las empresas que no pueden mantener a todo su personal, por eso mi idea es que en este momento es que deberíamos unirnos como país, y reunir nuestro dinero de alguna manera para poder ayudarnos y lamentablemente el gobierno no está representando este deseo de la gente por ayudarnos.