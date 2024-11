Elaine Haro explora su faceta musical con un nuevo sencillo

Antes de ser conocida como actriz en melodramas como “Súbete a mi moto” (2020), “La mexicana y el güero” (2020) o “Gloria Trevi: Ellas soy yo” (2023), Elaine Haro comenzó siendo cantante.

Aunque la televisión, que es otra de sus pasiones ha abarcado gran parte de su vida, no descuida su faceta como cantante y recientemente lanzó el sencillo “Y qué creías”, en el que colaboró con Adán Cruz, bajo la producción de AB Quintanilla.

“Ha sido complicado equilibrar la actuación y la música porque los tiempos de la actuación son muy exigentes, tienes que estar ahí en los llamados, estar todo el día grabando pero me doy mis tiempos para componer. A veces la gente no toma muy en serio a los actores que se dedican a la música, pero lo que no todos saben es que yo he estado cantando desde los cuatro años”, afirmó Haro en entrevista con El Sol de México.

“Este año ha sido de mucho crecimiento, la gente me está tomando en serio, me está reconociendo más por mi voz, entonces sí tiene su complejidad, me ven actuando, cantando, pero lo aceptan muy bien”, agregó.

El sencillo narra el momento en el que una persona se percata que es el plato de segunda mesa de quien ama. “Todos en algún momento hemos tenido alguna relación que no ha funcionado, en mi vida he tenido relaciones fallidas y me identifiqué mucho al decir: ‘¿qué creías?’, aunque sí debo de confesar que, en algún punto de mi vida, sí hubo un exnovio al que le rogué”, expresó.

La canción llegó a Haro de manera inesperada. El manager de AB Quintanilla contactó a la joven para integrarla al proyecto, luego de que ella promocionara su música e, incluso, participara en “La Voz México 2016”. El tema y videoclip, que mezcla la música de mariachi, con cumbia y urbano, fue grabado en McAllen, Texas.

Mientras promueve su canción, la cantante mexicana de 21 años se prepara para su siguiente personaje en el nuevo melodrama de Salvador Mejía, “Me atrevo a amarte”, protagonizado por Kimberly Dos Ramos y Rodrigo Guirao, con la participación antagónica de Marlene Favela.

En esta historia su personaje entrará en disputa con el romance protagónico, será la representación juvenil, en medio de una historia de amor.

“Está muy padre porque todo sucede en un mismo pueblo, regresa a los melodramas, a las novelas de mucho amor, mucho drama, estoy feliz de formar parte de esta historia”.

La artista se encuentra satisfecha también en el rubro personal; vive un romance con el actor Moisés Peñaloza, de 33 años de edad.

“Estoy muy feliz, contenta, llena de amor de gente que quiero, de trabajo, sobre todo de salud, agradezco día con día poder dedicarme a lo que quiero, estar con la gente correcta, con Moisés que lo quiero mucho, me ha apoyado mucho en mi carrera, con mi familia”, expresó.

Ante la diferencia de edades entre ella y su novio, aseguró que lo que importa es el amor que se tienen y mantendrán en privado.

“Yo quiero mucho a Moisés y casi no hablamos de nuestra relación justamente porque no nos gusta que hablen de nuestros temas personales, por eso casi no subimos nada ni hablamos de eso porque preferimos mantenerlo en privado, pero sí decir siempre que nos queremos mucho y que nos apoyamos”, concluyó.