El Gran Silencio armó el "slam" en el Teatro del Pueblo

Sin importar los pronósticos de lluvia y con una gran actitud, se presentó en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina, el Gran Silencio, que llegó con todos sus éxitos para poner a bailar a todo su público potosino que acudió al llamado del chúntaro style, y hacer una gran noche en la explanada potosina, festejando 30 años de carrera artística.

La banda regiomontana vino a suplir la participación, primero de Edith Márquez que por cuestiones de salud tuvo que cancelar, posteriormente se anunció que el escenario sería ocupado por la Sonora Santanera y la Sonora Dinamita, pero fue el viernes a primera hora que se confirmó la presencia de los originarios de Monterrey, Nuevo León.

Tras abrir su presentación, los integrantes de la banda ironizaron sobre el relevo en el artista que se iba a presentar en su lugar en el Teatro del Pueblo: “Para todos aquellos que esperaban a Edith Márquez, ahora tendrán que ponerse a gozar con nosotros y tendrán que acompañarnos, porque estamos celebrando treinta años de hacer ruido y más ruido”.

Posteriormente se siguieron con “Dormir soñando” “Tonta Canción de amor”, “Decadencia” y “Claustrofobia”, esta última que fue la causa perfecta para que El Gran Silencio llamara a todos a brincar y a bailar el “slam” en plena explanada del teatro.

En el repertorio musical no pudieron faltar los temas tributo a José José, como “Lo que no fue no será”, continuando con “Súper Lexatin”, “Contrareloj”, “Time Bomb”, “Chúntaro Style”, “Red Alert” y, “Círculo de amor”, con la que cerraron su presentación.

Los talentosos músicos, Cano Hernández, Tony Hernández, Isaac Valdéz, Capricornio Man, Ezequiel Alvarado y, Julián Villarreal, agradecieron a los asistentes su apoyo y la energía con la que los acompañaron en cada tema, en cada acorde.

Para la noche de este lunes 15 de agosto, el Teatro del Pueblo, de la Feria Nacional Potosina se vestirá de manteles largos para recibir a Alejandra Guzmán, a partir de las 20:00 horas.

