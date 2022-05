El Centro de las Artes fue escenario de un histórico concierto de Epica

La banda holandesa ha emprendido esta gira tanto en Europa como en América, con impresionantes llenos por donde se han presentado, cerraron su gira en México en León, Guanajuato

El metal sinfónico de Epica vibró en el Centro de las Artes, (CEART), el grupo Aryem abrió el show con gran aceptación del público. Ofrecieron Una experiencia única de sueños y emociones para todos los fanáticos que con ansias esperaron este show.

La banda Neerlandesa integrada por Simone Simons (Voz), Mark Jansen (guturales, guitarra) Coen Janssen (Teclado y sintetizador) Isaac Delahaye (Guitarra), Arien Van Weesenbeek (batería), y Rob Van Der Loo (bajo), se presentaron en la Capital Potosina, con su más reciente producción discográfica Omega.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Es el Octavo disco de estudio y fue lanzado en febrero de 2021. El álbum consta de cuatro discos. Los primeros dos contienen las canciones originales y una versión de “Rivers” acapella. El tercero contiene versiones instrumentales y habrá un cuarto con sus versiones orquestales, con la Orquesta Sinfónica de Praga. Maravillaron a su público con temas como: “Abyss of time”, “Cry For The Moon”, “Beyond the Matrix”, “Consign to Oblivion”, “The Skeleton Key”, “Code of Life”, entre otros éxitos. Durante el Show la bella vocalista agradeció a su fans potosinos, el permitirle a la banda regresar después de una larga pandemia, aseguró que aman a nuestro País, el clima y por supuesto la comida. Han aprovechado su estancia en México para conocer sitios turísticos y culturales.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Consagrada como la banda de metal sinfónico y progresivo más importante del ámbito mundial, ofrecieron un extraordinario concierto como parte de su Omega Tour 2022, que enmarca sus 20 años de historia. Al final del show la banda cerró con broche de oro, con una bandera de México, demostrando el cariño a nuestro país y a sus fieles seguidores.